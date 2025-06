BCT Festival di Benevento 2025, Anna Foglietta e l' appello per il popolo palestinese: "Non possiamo continuare a tacere"

News Cinema

Ospite al BCT Festival di Benevento 2025, Anna Foglietta ha usato la sua voce per far sentire il suo appello per una Palestina libera e ha ricordato l'importanza di coniugare arte e impegno civile: ecco cosa ha raccontato ai nostri microfoni.

Anna Foglietta non è soltanto una straordinaria attrice, che ha dato vita a personaggi femminili complessi, dotati di ironia, grazia e forza, ma ha anche deciso di mettere la sua arte e la sua voce a servizio di cause civili e sociali. Un impegno, come ci dice al BCT Festival di Benevento 2025, che è qualcosa che dovrebbe accomunarci tutti, in quanto umani. L'abbiamo incontrata per una chiacchierata ed ecco cosa ci ha raccontato.

Anna Foglietta al BCT Festival di Benevento 2025: arte e impegno civile nel suo racconto

Per la nona edizione del BCT Festival di Benevento 2025, Anna Foglietta è stata ospite per un reading dal titolo 'Io non torno a casa' per ricordare gli 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Non può che partire da qui l'incontro con noi giornalisti: da una riflessione sull'importanza della memoria oggi, anche alla luce di tutto ciò che succede nel mondo, e di quanto il cinema e il teatro possano contribuire a veicolare l'importanza del ricordare. "Mi sembra di dire qualcosa di molto banale e retorico, ma la memoria è qualcosa che non può non esistere. Facendo una riflessione un po' più approfondita, anche sulla base di ciò che sta succedendo oggi, mi sembra che questo assioma con il quale io sono cresciuta sia stato tradito. In tutti i film che parlavano di Olocausto ci veniva anche detto che non sarebbe successo più, ma non è così. Quello che stiamo vedendo mette in atto delle dinamiche che nella nostra testa non riusciamo a cogliere come possibili. Il male si presentasse con forme sempre nuove, non abbiamo alcuna strategia di difesa", ci risponde l'attrice con una voce bassa, ma da cui traspare tutto dolore per ciò a cui stiamo assistendo.

Sul valore del cinema e del teatro come strumenti che aiutino a veicolare l'importanza del ricordare, ma anche di sensibilizzare le coscienze a ciò che succede, l'attrice aggiunge: "Assolutamente sì, quanti vedendo Schindler's List non hanno impresso nella memoria quel cappottino rosso? Quel cappottino rosso è impresso a fuoco nella mia memoria. Dobbiamo trovare storie e grandi racconti che possano dirci cosa sta subendo oggi il popolo palestinese. Sono cresciuta difendendo i diritti dei palestinesi, come anche ciò che è successo ad Auschwitz sia una delle più grandi macchie nella storia dell'umanità. Ma non si può non ricordare ciò che oggi sta succedendo ai palestinesi".

Anna Foglietta al BCT Festival di Benevento 2025: "Non sono più disposta ad accettare tante cose, come donna e attrice"

Nella sua lunga carriera, Anna Foglietta si è ritrovata spesso a confrontarsi con un ambiente dallo sguardo fortemente maschile. Cosa significa, per lei, essere un'attrice impegnata e affermata in un mondo come questo? "Mi fanno questa domanda da anni, ma ancora non riesco a trovare una risposta. Non voglio sottolineare l'ovvio, ma siamo state anche noi donne che abbiamo pensato per anni che le cose dovessero essere così perché così ci è stato insegnato. Mi sono tornati alla memoria tanti episodi, legati al mio ambiente, che ho dato per scontato fossero normali, ma che non era così. Ci è stato insegnato che nel nostro DNA ci fosse scritto qualcosa a cui dovevamo sottostare. Ma ora non sono più disposta a farlo, come donna e attrice".

Anna Foglietta rivela anche che avverte il peso della responsabilità di aver sposato determinate cause nella sua vita, ma che è anche qualcosa di molto naturale per lei: "Attraverso il racconto è possibile far comprendere agli altri tante cose, attraverso l'attivismo riesco a realizzare cose concrete, che hanno un'immediatezza concreta anche nella vita degli altri, come ad esempio i bambini (Anna Foglietta è anche presidentessa dell'associazione no-profit Every Child Is My Child che ha come obiettivo quello di migliorare la vita dei bambini in Siria e in altre zone di guerra ndr).

Dato che l'attrice ha sottolineato l'importanza di raccontare nuove storie, che possano illuminare situazioni sociali e dare loro voce, potrebbe volerle raccontare in qualità di regista? Anna Foglietta sorride e ammette che, dopo aver girato il corto Una nessuna e centomila, per raccontare il tema del consenso, sarebbe interessata a intraprendere quella strada.

Anna Foglietta si racconta: "Sono necessarie più storie di donne, oggi, che ruotino intorno a noi e alle nostre aspirazioni"

La passione per il suo lavoro emerge anche quando le chiediamo qual è la scena che più la rappresenta nella lunga lista di film in cui ha recitato: "Il discorso che ho fatto alla Camera quando ho interpretato Nilde Iotti, quella è la mia scena" (in Storia di Nilde). Ma Anna Foglietta spera anche di continuare a veder nascere altre storie di donne, incentrate non solo sulle donne in quanto madri, ma anche di donne che raccontano sé stesse, "che sono realizzate in quanto individui e non solo perché madri. Storie di donne che sono portatrici di sé stesse, non solo di figli".

Infine, le chiediamo se ha un consiglio che ha ricevuto nel corso della sua carriera: "Provengo da una generazione di attori che hanno imparato tutto da soli, senza che nessuno ci dicesse nulla. Invece, ammetto che cerco - in quanto attrice - la prima cosa che faccio quando incontro un giovane attore o attrice, cerco di dargli tutti i consigli possibili, perché solo così possiamo davvero permettere loro di spiccare il volo".

Anna Foglietta al BCT Festival di Benevento 2025: il reading e il messaggio di denuncia in supporto del popolo palestinese

Anna Foglietta, in occasione della sua partecipazione al BCT Festival, è stata protagonista di un intenso monologo dal titolo 'Io non torno a casa', raccontato la storia delle deportazione di una giovane donna ebraica, Miriam Levi e arrivando ad esprimere il suo pensiero su quanto sta accadendo in questi anni e la sua massima solidarietà al popolo palestinese:

"L’Olocausto è e rimarrà per sempre una vera e propria onta della storia. Oggi “testimoniare” è una parola più ardente di “vivere”. Nel turbinio delle nostre vite, stiamo assistendo a uno scenario che va oltre il definibile. Ogni giorno sotto i nostri occhi scorrono immagini di dolori che pensavamo fossero già presenti nella nostra memoria e invece il male rilancia sempre e ci offre delle varianti agghiaccianti, dove i bambini, neonati, stanno morendo di fame, dove i giovani adolescenti amputati non hanno più nessuno al mondo e chiedono di morire, dove donne e uomini hanno perso tutto e vengono uccisi mentre elemosinano un pezzo di pane per sopravvivere. E tutto questo nell'indifferenza del mondo, senza che nessuno faccia davvero qualcosa. La mia coscienza di essere umano esprime piena solidarietà per il popolo palestinese, protagonista di una altrettanto onta della storia."

Foto di coportina: © Alessia Giallonardo