Batman The Brave and the Bold ha trovato il suo regista... ed è già legato alla DC

Pare sia stato scelto il regista di Batman The Brave and the Bold, il film legato al DC Universe dei nuovi DC Studios... e state per vedere in sala un altro suo film DC, tra pochi giorni!

Mentre aspettiamo The Flash con Ezra Miller, Michael Keaton e Ben Affleck, al cinema dal 15 giugno, i nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran sono al lavoro per costruire il futuro DC Universe... e pare che abbiano trovato il regista per Batman - The Brave and the Bold: questo film non è da confondere col The Batman 2 interpretato da Robert Pattinson e diretto da Matt Reeves, previsto per il 2025 e considerato un extra fuori dalla cronologia. Parliamo invece del nuovo Batman nello universe ufficiale. Lo scoop era stato captato da One Take News ed è stato confermato da Hollywood Reporter. Il regista sarà...

Andy Muschietti di The Flash dirige Batman - The Brave and the Bold?