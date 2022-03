Batman ha la voce di Keanu Reeves nel nuovo trailer di DC League of Super-Pets

News Cinema

Il cartoon DC League of Super-Pets si mostra con un nuovo trailer in lingua originale, dove Batman ha la voce di Keanu Reeves! Krypto, il cane di Superman, è doppiato invece da Dwayne Johnson.

Avete visto The Batman al cinema? Preparatevi a un Bruce Wayne molto diverso da quello cupo di Robert Pattinson, perché nell'ultimo trailer del film di animazione DC League of Super-Pets si torna a scherzare. In lingua originale Batman è con molta ironia doppiato da Keanu Reeves! Lasciamo che lo ascoltiate, poi torniamo sul cartoon diretto da Jared Stern e Sam Levine, con animazioni in CGI dell'Animal Logic.





DC League of Super-Pets, cosa ci aspetta nel cinecomic alternativo DC