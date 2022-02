Wonder Twins, la DC avvia un film dal vero per HBO Max

News Cinema

Arriva un film sui Wonder Twins, personaggi del mondo DC Comics già protagonisti di una serie animata di Hanna & Barbera. Alla regia lo sceneggiatore di Black Adam.

Nel generale frenetico tripudio supereroistico di questi ultimi anni e mesi, la DC Comics sta per avviare un film dal vero che recupera i Wonder Twins, un duetto nato nel 1977 per la serie animata The All-New Super Friends Hour, a cura di Hanna & Barbera, recentemente rilanciato dallo sceneggiatore Brian Michael Bendis in una miniserie di sei albi. Leggi anche Black Adam, Dwayne Johnson: "Non bisogna far incazzare i fan" Batgirl: la prima foto del film con la supereroina in costume

Wonder Twins, in arrivo un film dal vero, dopo il rilancio nei fumetti

Il lungometraggio sui Wonder Twins (in italiano per un periodo "Gemelli Meraviglia"!) sarà un'esclusiva streaming per HBO Max, come l'attualmente in lavorazione Batgirl, inserito comunque nel canone e nella continuity del DC Extended Universe. A occuparsi del progetto sarà, per la prima volta in qualità di regista, Adam Sztykiel, già sceneggiatore dell'imminente Black Adam con Dwayn Johnson (nelle sale dal 28 luglio).

I protagonisti sono due supereroi di origine extraterrestre: Jayna che si può trasformare in un animale a scelta, e Zan che può assumere ogni forma dell'acqua. Particolarità: i loro poteri sono attivati solo quando si toccano per mano. I due, in concomitanza col debutto nel cartoon degli anni Settanta, apparvero anche sui magazine DC Comics, per poi essere rilanciati nel 2019 nella miniserie di sei albi già citata. In carne e ossa hanno anche fatto una comparsa in un episodio di Smallville (nona stagione, "Il simbolo"), interpretati da Allison Scagliotti-Smith (Jayna) e David Gallagher (Zan), ma sono passati dieci anni da allora ed è improbabile che sia proposto lo stesso cast per il nuovo film.

Potere dei Gemelli Meraviglia attivato!