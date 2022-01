Batgirl: la prima foto del film con la supereroina in costume

News Cinema

Abbiamo la possibilità di vedere Leslie Grace nel costume di Batgirl per la prima volta ed è un omaggio alla versione a fumetti.

Più di 50 anni fa Batgirl faceva il suo debutto nei fumetti andando ad arricchiere il mondo di personaggi di Gotham City. Betty Kane, nipote di Batwoman, è stata la prima figura femminile a interpretarla prima che nella serie televisiva degli anni 60 di Batman fu deciso che Barbara Gordon, figlia del noto commissario, avrebbe dovuto celarsi dietro la sua maschera. Le storie dei fumettisti avrebbero portato poi Barbara sulla sedia a rotelle a causa di un colpo di pistola sparato dal Joker nella graphic novel The Killing Joe di Alan Moore e Brian Bolland. Il personaggio di Batgirl continuò a combattere per la giustizia incarnato però da altre donne. La versione che vedremo nel film diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi di Bad Boys For Life, riparte da zero basandosi sul nuovo corso dei fumetti DC del 2011 The New 52.

Nel nuovo film di Batgirl, che sappiamo già andrà in streaming in esclusiva su HBO Max, la Barbara Gordon, alias Batgirl è interpretata da Leslie Grace, già coprotagonista del musical In the Heights. La storia è stata scritta da Christina Hodson, già sceneggiatrice di Birds of Prey e del film dedicato a The Flash. Nel cast di Batgirl troveremo J. K. Simmons nei panni del commissario Jim Gordon (ruolo che già interpretò in Zack Snyder's Justice League), Brendan Fraser nella parte del cattivo Firefly e Michael Keaton che farà un'apparizione come Bruce Wayne/Batman. Intanto qui sotto possiamo vedere la prima foto di Leslie Grace nel costume dell'eroina.