Barry Lyndon: il trailer del restauro in 4k del capolavoro di Stanley Kubrick

Non è solo Lo Squalo di Spielberg a compiere 50 anni in questo 2025: c'è anche quello che è probabilmente il vero capolavoro di uno dei più grandi registi di sempre. Ecco il trailer della versione restaurata in 4K di Barry Lyndon.

Certo, non è che sia una cosa facile stabilire quale sia il capo d'opera di un regista enorme come è stato Stanley Kubrick; è però vero che la maggior parte delle volte che si parla con un fan di Kubrick i titoli che vengono fuori sono sempre gli stessi: 2001 Odissea nello Spazio, Arancia meccanica, Shining, al limite Eyes Wide Shut. Tutti film enormi, eh, per carità, niente da eccepire.

E però personalmente appartengo a quel gruppo di persone che ritengono con una certa qual convinzione che la vetta della sua produzione artistica Kubrick l'abbia forse toccata con Barry Lyndon.

In estrema sintesi la storia di un arrampicatore sociale nell'Inghilterra del Settecento, Barry Lyndon è un film di cristallina perfezione formale e narrativa, impressionante nella natura squisitamente pittorica della sue immagini, capace di riflettere sulla natura del potere, delle classi sociali, sul senso profondo della storia con la s maiuscola.

Il film, che come Lo Squalo e altri grandi film festeggia quest'anno il suo 50mo anniversario, è stato presentato in una versione splendidamente restaurata in 4K al Festival di Cannes, e quella versione restaurata, proiettata in Italia pochi giorni fa al Cinema Ritrovato di Bologna, verrà redistribuita nelle sale, speriamo presto anche in quelle italiane.

Intanto, questo è il trailer ufficiale di Barry Lyndon in versione restaurata in 4K.

