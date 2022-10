BARDO, la cronaca falsa di alcune verità: un nuovo trailer ufficiale del film di Alejandro G. Iñárritu

News Cinema

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2022, il film debutterà in streaming su Netflix il 16 dicembre.

È arrivato online un nuovo trailer ufficiale di BARDO, la cronaca falsa di alcune verità, il nuovo film del regista messicano Alejandro G. Iñárritu, quello che in carriera ha vinto cinque premi Oscar.

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2022, BARDO è il primo lungometraggio di Iñárritu a essere girato in Messico dopo il grande successo internazionale di Amores perros nel 2000, e lo si può considerare come l'8 e 1/2 del regista, raccontando la storia di un alter ego di Iñárritu, Silverio Gama (interpretato da Daniel Gimenez Cacho), regista di fama internazionale che si pone domande universali ma intime riguardo all'identità, al successo, alla mortalità, alla storia del Messico e ai profondi legami familiari che condivide con la moglie e i figli.

Girato in 65mm dal candidato agli Oscar Darius Khondji (Amour, Se7en) e sceneggiato da Iñárritu e Nicolás Giacobone (già suo collaboratore in Biutiful e Birdman), BARDO conta anche sulle scenografie di Eugenio Caballero (quello di ROMA e Il labirinto del fauno) mentre i costumi sono di Anna Terrazas (The Deuce - La via del porno, ROMA).

Ecco il nuovo trailer di BARDO, la cronaca falsa di alcune verità, che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 16 dicembre.

BARDO, la cronaca falsa di alcune verità: il nuovo trailer e la trama del film

BARDO: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

BARDO, la cronaca falsa di alcune verità è un'esperienza epica, coinvolgente e con immagini mozzafiato che segue il percorso intimo e commovente di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo aver vinto un prestigioso premio internazionale, Silverio si sente obbligato a tornare nel paese nativo, ignaro del fatto che questo semplice viaggio lo spingerà verso i propri limiti esistenziali. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure si estende al presente, infondendo un senso di stupore e meraviglia nella sua vita quotidiana.

Tramite emozioni e grandi risate, Silverio si pone domande universali ma intime riguardo all'identità, al successo, alla mortalità, alla storia del Messico e ai profondi legami familiari che condivide con la moglie e i figli. Ovvero, cosa significa essere umani in questo particolare periodo.