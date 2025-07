News Cinema

Barbie ha ancora una storia da offrire sul grande schermo: secondo quanto riferito, Mattel Studios ed Illumination avrebbero stretto accordi per realizzare un film d'animazione destinato al cinema.

Barbie è di ritorno al cinema, ma quello proposto da Mattel non sarà un sequel in live action del successo di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie. Il franchise, però, è in espansione e promette bene. Secondo quanto riferito da Deadline, Mattel Studios ha firmato un nuovo accordo con Illumination per realizzare un nuovo film su Barbie. A rendere ancor più importante questo annuncio è il fatto che questo sarà il primo film d’animazione dedicato alla celebre bambola creato appositamente per il cinema.

Barbie torna al cinema ma con un nuovo film d’animazione di Illumination

Secondo quanto riferito da Deadline, il prossimo film d’animazione di Barbie verrà distribuito in sala da Universal Pictures che ha un accordo esclusivo con Illumination. Lo studio in questione negli ultimi anni ha dato prova del suo fiuto in termini di successo avendo realizzato saghe animate come Cattivissimo Me e il suo spin-off dedicato ai Minions, così come ha anche lavorato ad altri film animati come Sing, Pets e Il Grinch. Per non parlare di The Super Mario Bros – Il Film, rientrato nell’elenco dei film del 2023 con il maggiore incasso in assoluto.

Come riporta ComicBook, al momento Illumination è anche al lavoro sul sequel diretto di The Super Mario Bros – Il Film la cui data d’uscita è stata piazzata per il 2026, così come ad un terzo film sui Minions. Barbie farà parte della sua grande famiglia animata, pur non avendo ancora annunciato una data d’uscita ufficiale. Dopo il successo mondiale al botteghino con un incasso di oltre 1,44 miliardi di dollari, Barbie è un titolo che fa gola e in molti hanno sperato che Greta Gerwig annunciasse un sequel diretto. Ad oggi, però, tutto tace su quel fronte.

Per Mattel Studios questo è soltanto uno dei tanti progetti in cantiere: tra non molto al cinema tornerà con Masters of the Universe con Amazon MGM Studios e anche con un live action di Matchbox. Inoltre di recente è stato annunciato l’ingresso di Jon M. Chu per la regia di Hot Wheels e l’intenzione di realizzare altri adattamenti cinematografici come Polly Pocket.