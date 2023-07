Barbie, su TikTok c'è la "Barbie Feet Challenge": ma Margot Robbie ha davvero camminato così?

News Cinema

Un'inquadratura di Barbie vede i piedi di Margot Robbie uscire dalle scarpe e mantenere una posizione surreale... alquanto ardua da mantenere nella vita reale. Ma è partita una challenge e qualche medico sta già implorando il pubblico giovane affinché eviti l'autodistruzione dei propri tendini. Anche perché Margot Robbie si è cautelata...

È una gag surreale: in Barbie la protagonista interpretata da Margot Robbie esce dalle sue scarpe coi tacchi, ma i suoi piedi non sono in grado di appoggiarsi completamente a terra, sono letteralmente fatti per indossare tacchi. Proprio come la bambola Mattel. Boutade ironica, ma ora che il film sta diventando un fenomeno di costume, oltre che fenomeno al boxoffice, è partita una challenge su TikTok in cui si cerca letteralmente di camminare così. Non è del tutto impossibile, ma è di certo una fatica immane... e pericolosa. E qualche specialista ha deciso di dire qualcosa in merito. Di certo è bene sapere che Margot Robbie non ha pensato nemmeno lontanamente di forzare i suoi tendini (e d'altronde si capisce dall'immagine).



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie Feet Challenge: non fatelo a casa!

Sia chiaro che anche la dottoressa podologa Sari Priesand del Michigan Medicine ha trovato quella scena di Barbie divertente, però ha messo in guardia giovanissime, giovanissimi (e meno giovani) che vogliano emulare quella camminata per il beneficio delle visualizzazioni su TikTok (fonte MLive). Stressare l'avampiede significa rendere instabili retropiede e caviglia, aumentado il rischio di cadute e fratture, oltre a rischiare la metatarsalgia per lo stress delle ossa metatarsali. "Vogliamo assicurarci che la gente non si faccia male: [...] Tutti vogliono provare a fare la nuova cosa che è diventata popolare, e va bene, ma penso che la maniera più sicura sia magari mantenersi a qualcosa mentre ci provi, o magari usare un supporto per il tallone".

Di sicuro la prima soluzione è stata quella adottata dalla regista Greta Gerwig e da Margot Robbie sul set per girare quella scena: come ha spiegato Margot a Usa Today, quelli sono effettivamente i suoi piedi, perché non sopporta l'idea di affidare i dettagli a controfigure, come fanno altri attori e attrici. Hanno girato otto ciak di quell'inquadratura, e lei in effetti si manteneva a una barra fuori campo, per uscire in modo così leggero e senza evidente tensione muscolare.

Insomma, come si diceva un tempo, "non fatelo a casa!" Leggi anche Barbie è un fenomeno al boxoffice, italiano e americano: i risultati del primo weekend