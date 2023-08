Barbie: Perché Ryan Gosling/Ken canta e balla come Gene Kelly?

News Cinema

Superstar di Barbie per l'interpretazione di Ken, Ryan Gosling ha sfoggiato nel film notevoli doti canterine e danzerecce, tanto da ricordare giganti del musical come Gene Kelly. Se è accaduto, è perché l'attore non è al suo primo numero di ballo né alla sua prima esecuzione vocale.

Anche se è difficile che le commedie regalino ai loro protagonisti l'Oscar, perché all'Academy piacciono, oltre alle trasformazioni fisiche, le lacrime e i destini tragici, Ryan Gosling dovrebbe veramente vincere la statuetta dorata per la sua performance in Barbie, anche perché il suo Ken, pur non essendo Einstein, ha comunque dei demoni interiori e la sfortuna di vivere all'ombra di Barbie. La complessità del personaggio viene fuori con prepotenza nella canzone "I'm Just Ken", di cui vi abbiamo tante volte parlato. È uno dei momenti migliori del film, perché Gosling dimostra anche di saper danzare e perché, specialmente nella parte in cui i vari Ken ballano, vestiti di nero e con i mocassini, muovendosi su un pavimento a gradoni per metà rosa e metà celeste, il film strizza l'occhio al numero di canto e danza di Gene Kelly e Cyd Charisse in Cantando sotto la pioggia, e magari Ryan non avrà la stessa grazia di Kelly, ma è indubbio che se la cavi egregiamente. Guardandolo, potreste chiedervi: ma come mai è così intonato e balla così bene? La risposta è nel suo passato artistico.

Gli inizi e The Mickey Mouse Club

Ai tempi di La La Land è diventato virale un video nel quale Ryan Gosling bambino, durante un talent show, ballava insieme a delle ragazze. Aveva un'improbabile maglietta viola ma era strepitoso e molto snodato. Dopodiché è arrivata per lui l'occasione di entrare in The Mickey Mouse Club, di cui facevano parte anche Justin Timberlake, Britney Spears e Christina Aguilera. Più tardi Ryan ha raccontato di non aver avuto lo spazio che avrebbe desiderato, e così la sua militanza nel gruppo si è limitata a due anni. Di quel periodo esiste un video, anch'esso diventato virale, nel quale, insieme a Justin Timberlake, JC Chasez e Dale Godbold, canta "Cry for you" di Jodeci. Perdonateci per la qualità delle foto, che sono degli screenshots.

I Dead Man's Bones

In pochissimi sanno che Ryan Gosling ha fatto parte di una band, o meglio un duo rock insieme a Zach Shields, che poi è lo sceneggiatore di Godzilla vs Kong e Godzilla II: King of the Monsters. Chiamato Dead Man's Bones, il gruppo è nato nel 2000 e nel 2009 ha pubblicato il suo primo disco, che ha avuto buone recensioni, tanto che il brano "The Room Where You Sleep", è andato a impreziosire, nel 2013, la Colonna Sonora de L'evocazione - The Conjuring. Gosling e Shields non hanno pubblicato altri album, perché il primo aveva cominciato a farsi notare come attore e quindi aveva poco tempo per la musica.

La La Land

Nel 2016 Ryan Gosling è stato il protagonista maschile di La La Land, un film che in tantissimi hanno adorato. Raccontava la storia d’amore tra Mia e Seb, che si incontravano in una Los Angeles fatata e cercavano ognuno di realizzare il proprio sogno: Mia voleva diventare un'attrice e Seb un famoso musicista jazz nonché il proprietario di un locale.

La La Land, diretto da quel geniaccio di Damien Chazelle, aveva una colonna sonora fa-vo-lo-sa, composta e orchestrata da Justin Hurwitz. Il brano "City of Stars", cantato da Ryan insieme a Emma Stone, ha vinto l'Oscar per la migliore canzone originale e anche per la migliore colonna sonora. Di Academy Award il musical ne ha vinti altri 4: migliore scenografia, miglior fotografia, miglior attrice protagonista (Emma Stone) e miglior regista. Ryan Gosling era candidato, ma Casey Affleck gli ha soffiato il trofeo. L'attore, in La La Land, ha cantato anche "A Lovely Night".

La La Land: Clip italiana: City Of Stars

Ecco dunque spiegata la perizia danzereccia e canterina del nostro caro Ryan Gosling, che ha il grande pregio di essere versatile. Lo abbiamo visto in film drammatici e film da ridere, in Drive e Solo Dio perdona di Nicolas Winding Refn, e poi ancora nei panni di Neil Armstrong in The First Man e nel magnifico Lars e una ragazza tutta sua. Nella sua carriera non poteva mancare Barbie, dove ha potuto muoversi fra tanti registri diversi, diventando persino il cattivo della storia. Per molti è lui il vero protagonista del film, e la canzone di cui parliamo sopra ("I’m just Ken") è il grido di dolore dell'innamorato non ricambiato, di chi si sente sempre un numero 2, o nel nostro caso una bambola di serie B. Quello che sente Ken lo hanno sentito in molti (e molte), ed è stata la sua fragilità a conquistare il pubblico mondiale, o forse il cuore che fa con le mani quando balla con una leggerezza oggi praticamente introvabile.