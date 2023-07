Barbie: nel primo giorno in sala The Space Cinema regala esclusivi character ticket del film

News Cinema

Barbie: In occasione del primo giorno di programmazione nelle sale del circuito gli spettatori che acquisteranno il proprio biglietto online riceveranno il gadget a sorpresa con i personaggi di uno dei film più attesi dell'anno.

Nei The Space Cinema è arrivato Barbie, il nuovo atteso film della regista e sceneggiatrice, candidata all'Oscar, Greta Gerwig, con protagonisti due divi del cinema mondiale: Margot Robbie e Ryan Gosling. Per il primo giorno di programmazione (il 20 luglio) in tutte le sale del circuito, The Space Cinema regalerà agli spettatori che acquisteranno il proprio biglietto online uno degli esclusivi character ticket a sorpresa del film. Le prevendite sono aperte e per l’acquisto dei biglietti online basta visitare il sito ufficiale di The Space Cinema, accedendo al seguente link: https://www.thespacecinema.it/film/barbie.

Barbie: la trama ufficiale e il trailer in italiano del film

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.