Barbie, Margot Robbie ricorda la crisi di panico prima delle riprese

Margot Robbie ricorda perfettamente la sua reazione poco prima che iniziassero le riprese di Barbie: era completamente terrorizzata.

Interpretare Barbie non è stato un compito facile per Margot Robbie. L’attrice, infatti, ha ricordato la reazione quando ha ottenuto conferma del suo impegno nel progetto. In principio, infatti, la scelta della protagonista non aveva coinvolto Margot Robbie ma è arrivata soltanto in seguito. È pur vero che la Robbie ha dato una forte spinta al progetto sin dal giorno 1 in qualità di produttrice esecutiva. Ma sceglierla come protagonista ha comportato una sorta di “crisi” emotiva. A raccontare di più è stata proprio Margot Robbie.



Barbie, Margot Robbie ricorda come ha reagito dopo il casting nel film: "Sarà terribile"

Il pubblico non ha ancora processato l’esclusione di Margot Robbie dalla categoria di migliore attrice agli Oscar 2024 per il suo ruolo in Barbie. L’attrice, però, ha preferito non curarsene poiché soddisfatta del lavoro svolto e dell’impatto che il film ha avuto su tutto il mondo. Interpretare Barbie ha comportato sicuramente grandi ostacoli e, intervistata dal Los Angeles Times, l’attrice ha ricordato quanto fosse nervosa all’inizio delle riprese del film diretto da Greta Gerwig, poiché fortemente combattuta e indecisa su come interpretare al meglio la bambola Mattel in carne ed ossa. Inutile dire che il risultato ha ampiamente convinto pubblico e critica. Eppure, all’epoca, Margot Robbie era terrorizzata all’idea di sbagliare, così ha chiesto supporto a Greta Gerwig. L’ha raggiunta a casa sua con del panico “palpabile e delirante”.

Sono andata a casa di Greta e ho avuto una crisi. Avevo passato anni cercando di fare procedere questo film. E all’improvviso è diventato realtà. Ero tipo: ‘Oh Mio Dio, non so come farlo’. Succede prima di ogni singolo film per me. Qualche settimana dopo ho avuto una sorta di crollo, mi sono chiesta cosa stessi facendo, non sapevo come comportarmi. All’improvviso tutti si renderanno conto che non posso fare niente di tutto questo e finirà per essere terribile. Ma poi ho capito che era soltanto puro panico.

Nonostante i timori iniziali, Margot Robbie ha interpretato al meglio la sua Barbie Stereotipo e il film è diventato il campione d’incassi di tutti i tempi in casa Warner Bros.