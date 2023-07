Barbie, il significato del nuovo nome della bambola di Margot Robbie

News Cinema

La bambola di Margot Robbie cambia nome verso la fine del film di Barbie: perché ha scelto proprio Barbara Handler?

La Barbie interpretata da Margot Robbie nell’omonimo film diretto da Greta Gerwig effettua una scelta importante per il suo futuro. Disponibile in sala a partire dal 20 luglio 2023, il film rappresenta Barbie Land in carne ed ossa con un cast ricchissimo guidato da Margot Robbie e Ryan Gosling, che interpretano rispettivamente Barbie e Ken. Verso la fine del lungometraggio, però, la protagonista si trova ad un bivio e prende una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Nel farlo, aggiunge anche un dolce tributo che strizza l’occhio all’eredità Mattel.



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie, perché la protagonista ha scelto proprio quel nome nella scena finale?

Precisiamo che a seguire faremo riferimento a quanto accaduto nel film di Barbie, inclusa la scena finale, motivo per cui troverete spoiler. Fatte le dovute premesse, proseguiamo pure. Nella scena finale, la Barbie di Margot Robbie decide di vivere nel Mondo Reale come un essere umano. Una decisione arrivata dopo la sua forte crisi esistenziale causata da un primo malfunzionamento che l’ha spinta verso il Mondo Reale e ad incontrare Gloria, la bambina ormai adulta che un tempo ha giocato con lei. Quel primo viaggio nel Mondo Reale ha fatto sì che Ken conoscesse il patriarcato e, pur di dimostrare a Barbie cosa significa vivere come un accessorio di un’altra persona, ha trasformato Barbie Land in Kendom. A seguito di quello stravolgimento e compreso che il Mondo Reale è ben diverso da come l’aveva immaginato, la Barbie affronta una forte crisi e la decisione finale la spinge verso una vita umana. Per questo adotta un nuovo nome che cela in sé un tributo alla Mattel.

Decide, infatti, di chiamarsi Barbara Handler, il nome della figlia di Ruth Handler, la donna che ha creato Barbie. Presidente Mattel ai tempi, ha creato quella bambola nel 1959 e ha scelto il nome Barbie proprio per amore di sua figlia. Di conseguenza, nel film diretto da Greta Gerwig la Barbie di Margot Robbie avverte un forte legame con Ruth (del resto ha incontrato il suo fantasma più volte) e sceglie il nome completo di sua figlia anche come segno di rispetto e amore.