Barbie, il film di Greta Gerwig finalmente su Sky Cinema Uno

Film campione d'incassi nel 2023, Barbie approda finalmente anche su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW questa sera raccontando le avventure di Barbie e Ken tra Barbie Land e Mondo Reale.

Campione d’incassi nel 2023, Barbie è uno dei film più apprezzati del repertorio di Greta Gerwig, regista che ha accompagnato altri grandi successi sul grande schermo come Lady Bird e Piccole Donne per citarne alcuni. Con Barbie, però, ha generato un vero e proprio fenomeno, complice anche l’uscita in contemporanea con Oppenheimer di Christopher Nolan che ha generato il celebre Barbenheimer. Distribuito in sala durante l’estate 2023 da Warner Bros. Pictures, mesi prima dell’uscita al cinema Barbie ha intrigato l’interesse del pubblico e si è confermato essere all’altezza delle aspettative. Con un cast di tutto rispetto guidato da Margot Robbie, che figura anche come produttrice, il film approda questa sera, domenica 21 aprile 2024, in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming contemporaneamente anche su NOW, a partire dalle ore 21:15.



Barbie, il successo di Greta Gerwig finalmente su Sky Cinema Uno

Ambientato nella rigorosamente rosa Barbie Land, il film racconta la storia di Barbie Stereotipo in crisi. La sua vita perfetta inizia ad incrinarsi sempre più e contro la propria volontà. Così, facendo visita a Barbie Stramba, scopre che la causa di quel cambiamento è nel Mondo Reale. Barbie, fattasi coraggio, si prepara per l’avventura e ad accompagnarla ci sarà il fedelissimo Ken. Una volta arrivati nel Mondo Reale scoprono verità fino a quel momento impensabili. Se da un lato Barbie si rende conto di non conoscere il suo posto del mondo, dall’altro Ken si imbatte per la prima volta nel Patriarcato e, di ritorno a Barbie Land, stravolge tutto assegnando il potere nelle mani dei Ken. Riconquistare Barbie Land sarà soltanto uno degli obiettivi di Barbie che, nel mezzo, dovrà anche capire chi è e cosa vuole dal suo futuro.

A rendere ancor più speciale il film è il cast coinvolto. Oltre a Margot Robbie, che interpreta Barbie Stereotipo, il film può contare su Ryan Gosling, la cui performance sulle note di I’m Just Ken ha conquistato persino la cerimonia degli Oscar 2024. E ancora Kate McKinnon che interpreta la Barbie Stramba, Michael Cera è Allan, America Ferrera è Gloria e Ariana Greenblatt interpreta sua figlia Sasha. Issa Rae interpreta Barbie Presidente, mentre Ana Cruz Kayne è Barbie Corte Suprema. Tra i Ken troviamo Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa e Kingsley Ben-Adir. Numerosi i cameo mai realizzati per il film, incluso quello di Timothée Chalamet. Piccola curiosità: oltre ad essere il film con i maggiori incassi di sempre per Warner Bros. Pictures, Barbie ha vinto un Oscar (su otto candidature) per la migliore canzone originale andato a Billie Eilish e suo fratello Finneas O’Connell.