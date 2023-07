Barbie, Greta Gerwig svela perché ha tagliato i cameo di Saoirse Ronan e Timothée Chalamet

News Cinema

Saoirse Ronan e Timothée Chalamet dovevano far parte di Barbie, ma Greta Gerwig ha rivelato perché ha tagliato i loro cameo dal film.

Barbie ha dovuto fare a meno di due preziosi cameo a detta di Greta Gerwig: Timothée Chalamet e Saoirse Ronan. La regista ha lavorato con entrambi tempo addietro, voluti fortemente anche in Lady Bird e Piccole Donne. E non è stato facile escluderli dalla sua ultima fatica cinematografica. È stata proprio la regista a rivelare del cameo saltato nell’universo di Barbie, ma perché?



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie ha dovuto fare a meno del cameo di Saoirse Ronan e Timothée Chalamet

Greta Gerwig ha confermato ciò che Saoirse Ronan aveva già anticipato lo scorso settembre ai microfoni di People. Aveva cercato di inserirsi in Barbie con un cameo, ma senza riuscirci. Stesso discorso per Timothée Chalamet a quanto pare. Ai microfoni di Variety, la regista ha spiegato il motivo che l’ha spinta a scartare entrambi:

Beh, doveva essere una specie di cosa piccola, perché all’epoca era lei a produrre, cosa per cui sono molto orgogliosa di lei. E ovviamente è fantastico. Ma sarebbe stato un cameo speciale. Avrebbe dovuto fare un cameo speciale anche con Timmy ma entrambi non hanno potuto farlo ed ero così seccata. Ma li amo così tanto. Mi è sembrato di fare qualcosa senza i miei figli. Voglio dire, non sono la loro mamma, ma in un certo senso mi sento come se lo fossi.

Greta Gerwig si riferisce a The Outrun, film che la Ronan in quel momento stava girando e producendo proprio mentre Barbie prendeva vita sul set. A causa dei conflitti delle loro agende, hanno dovuto rinunciare al cameo in questione. A People, tempo fa, l’attrice aveva già confessato cos’era accaduto:

Avrei fatto un cameo perché vivo a Londra e stavano girando lì. C’era un personaggio che avrei potuto interpretare: un’altra Barbie. E mi è dispiaciuto così tanto non poterlo fare.

Quindi Saoirse Ronan avrebbe interpretato un’altra bambola che vive a Barbie Land unendosi ad altre attrici come Issa Rae, Dua Lipa, Alexandra Shipp, Kate McKinnon, Hari Nef, Emma Mackie e altre ancora. Chi avrebbe interpretato, invece, Timothée Chalamet? Forse un giorno lo scopriremo ma, andando per tentativi, potrebbe trattarsi di un altro Ken?