Barbie: Ecco il coloratissimo nuovo trailer in Italiano del Film!

News Cinema

La Warner Bros. ha appena pubblicato il Main Trailer, ovvero il trailer ufficiale in Italiano di Barbie, l'atteso film di Greta Gerwig, con protagonisti principali Margot Robbie e Ryan Gosling. Il film sarà nei cinema italiani dal 20 luglio prossimo.

"Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken."

A poco meno di due mesi dall'arrivo nei nostri cinema di Barbie, l'atteso film di Greta Gerwig, con protagonisti principali Margot Robbie e Ryan Gosling, sono ancora queste tre brevi frasi a comporre la trama ufficiale del film. Un nuovo coloratissimo trailer ufficiale in italiano, appena arrivato online, ci può però aiutare a capire meglio quale film ci aspetta sul grande schermo dal 20 luglio prossimo.



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie: il cast ufficiale del film

Oltre ai due protagonisti principali, Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, nel cast del film troviamo anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya e Helen Mirren.