Barbie, dopo gli Oscar Greta Gerwig è più convinta che mai sul sequel: "Voglio farlo"

News Cinema

Finora Greta Gerwig ha sempre sostenuto di essere interessata ad un sequel purché rispettasse le condizioni giuste. Dopo gli Oscar, la regista ha ammesso di essersi ormai convinta: vuole Barbie 2.

Greta Gerwig ha affrontato più volte la possibilità di un sequel di Barbie, film live action che ha battuto un record dopo l’altro nel corso del 2023 diventando uno dei film campioni d’incasso a livello globale. Con otto nomination agli Oscar 2024, il film si è reso protagonista di un fenomeno cinematografico alquanto particolare noto come Barbenheimer, poiché ha condiviso la data d’uscita al cinema con Oppenheimer, altro film che ha fatto incetta di statuette durante la stagione dei premi, Oscar inclusi. Considerato il successo raggiunto, il pubblico finora ha chiesto più volte che Barbie proseguisse nel suo racconto sullo schermo, ma Greta Gerwig ha sempre precisato che l’avrebbe fatto soltanto se avesse trovato il modo giusto per proseguire. Dopo la cerimonia degli Oscar, la regista è tornata sull’argomento condividendo un aggiornamento intriso di speranza.



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie, dopo gli Oscar Greta Gerwig ci ripensa sul sequel

Anche se più volte in passato Greta Gerwig e Margot Robbie hanno preferito non sbilanciarsi troppo in merito ad un possibile sequel, dopo gli Oscar 2024 la regista sembra avere le idee più chiare in merito al futuro della bambola Mattel. Forse complice quella performance all’insegna del rosa di Ryan Gosling sulle note di I’m Just Ken agli Academy Awards, la Gerwig ci ha ripensato e ha ammesso apertamente di essere interessata a realizzare un sequel. Il primo capitolo si basa su una sceneggiatura che Greta Gerwig ha scritto a quattro mani con il suo compagno Noah Baumbach, che ha conquistato pubblico e critica. Ospite del Vanity Fair Oscar Party, la Gerwig ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Deadline, raccontando che non vi è alcuna “resistenza” da parte sua all’idea di realizzare Barbie 2. Ha ammesso che inizialmente non aveva ancora individuato un’idea valida per un secondo film, ma è talmente appassionata che ha archiviato ogni dubbio:

Non lo sto respingendo, voglio farlo.

Ad oggi Barbie 2 non è stato annunciato ufficialmente da Warner Bros, ma la CEO degli Studios Pam Abdy ha confessato che l’interesse c’è. A Deadline, prima della cerimonia degli Oscar, ha rivelato che le piacerebbe “fare un sequel del film di successo al botteghino Barbie” e che è in contatto con Greta Gerwig, anche se al momento non vi sono progetti in cantiere.