Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta protagoniste del nuovo film di Ficarra e Picone

Il nuovo film di Ficarra e Picone - diretto da Francesco Amato - accoglie due new entry nel cast, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta - star della serie Blanca. Scopriamo dunque i primi dettagli del progetto.

Il nuovo film del duo comico Ficarra e Picone - che sarà diretto da Francesco Amato - ha trovato le sue protagoniste femminili. Nelle scorse ore, è stata infatti confermata la presenza di Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta nel progetto, di cui al momento si conoscono pochissimi dettagli.

I primi dettagli del nuovo film con Ficarra e Picone

Il lungometraggio - di cui al momento non è stato rivelato il titolo ufficiale - sarà rilasciato nelle sale durante il periodo delle festività natalizie. Le riprese sono attualmente in corso e dovrebbero durare circa otto settimane, ovvero sino a metà luglio, sotto la direzione di Francesco Amato - già dietro la macchina da presa di Lasciati andare con Toni Servillo e Luca Marinelli e del drama 18 regali. Per quanto riguarda le location, saranno invece allestite in Campania - con il sostegno della Film Commission Locale - e a Roma. Al momento, come accennato, non si conoscono i dettagli della trama del progetto, che riporterà sul grande schermo Salvo Ficarra e Valentino Picone, reduci dallo straordinario successo de La stranezza di Roberto Andò, in cui hanno diviso il set con Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello.

Barbara Ronchi - come i colleghi Ficarra e Picone - è stata una delle grandi protagoniste della scorsa stagione cinematografica, vincendo il David di Donatello per la commedia Settembre, debutto alla regia della sceneggiatrice Giulia Louise Steigerwalt. Attiva sia a cinema che a teatro, ha preso parte a numerose serie - La linea verticale, Imma Tataranni - Sostituto procuratore e Vostro onore - ed è attualmente nelle sale con Rapito di Marco Bellocchio. Quest'anno ha poi preso parte al film Netflix Era Ora, con Edoardo Leo. Maria Chiara Giannetta, dopo una lunga gavetta, è diventata un volto familiare al grande pubblico per le fiction Don Matteo e Blanca, di cui è attesa una seconda stagione. Oltre che nel lungometraggio di Roberto Andò, Ficarra e Picone - registi ed attori di tantissime commedie di grande successo, da Il 7 e l'8 a L'ora legale, passando per il campione d'incassi Il primo Natale - sono apparsi di recente nella seconda stagione della serie Netflix Incastrati. Nel progetto di prossima uscita, saranno poi coinvolti anche in qualità di sceneggiatori, insieme allo stesso regista e a Davide Lantieri e Fabrizio Testini. La produzione è a cura di Attilo Razza per Trump Limited, in collaborazione con Medusa Film. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti, in attesa di scoprire il titolo del progetto e la data d'uscita.