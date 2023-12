Bang Bank: dal 3 gennaio su Prime Video la nuova commedia de I Ditelo Voi con Martina Stella

News Cinema

Un colpo finito male, un'esplosione e tre improbabili complici sono gli ingredienti di Bang Bank, la nuova commedia de I Ditelo Voi disponibile in esclusiva su Prime Video dal 3 gennaio 2024. Scopriamo tutto sul film con Martina Stella.

Sarà disponibile a partire dal 3 gennaio 2024, in esclusiva su Prime Video, Bang Bank – L’occasione fa l’uomo morto. La commedia è scritta, diretta e interpretata da I Ditelo Voi, trio comico napoletano composto da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante. È prevista una proiezione in anteprima del film, il 30 dicembre al cinema Posillipo di Napoli, alla presenza del cast.

Si tratta del terzo lungometraggio de I Ditelo Voi, dopo Horror Comedy (2022) e Tre Uomini e un Fantasma (2022). I registi e attori hanno dichiarato: "Ci è sembrato naturale puntare il nostro sguardo surreal-popolare su un genere capace di offrire numerosi spunti su temi sociali e inesauribili situazioni esilaranti: l’Heist Movie". Ecco tutte le informazioni sulla pellicola tratta dall'omonimo spettacolo teatrale.

Bang Bank: trama, cast e poster della commedia in esclusiva su Prime Video

Un gruppo di ostaggi è tenuto sotto tiro dal malvivente O'Micione, armato di kalashnikov ed imbottito di esplosivi, in una banca del Centro Direzionale. All'esterno dell'edificio, la polizia è pronta ad intervenire. Il goffo tentativo di rapina del delinquente è fallito, ma egli non ha comunque intenzione di arrendersi. Se entro pochi minuti non gli daranno un'auto per scappare col malloppo, ucciderà uno dei prigionieri. Dopo aver liberato alcuni ostaggi, nell'edificio sono rimasti un morigerato bancario prossimo alla paternità e un aspirante imprenditore non molto perspicace.

Sarà proprio quest'ultimo a proporre a Micione un'idea talmente assurda da poter funzionare: se dividerà la refurtiva con lui ed il bancario - 3 milioni di euro tondi tondi - entrambi gli reggeranno il gioco fino a quando riuscirà a fuggire. Così, con gli ostaggi trasformati in complici, Micione si prepara ad introdursi negli angusti sotterranei che lo condurranno alla fuga. Per farlo, si libera sbrigativamente del giubbetto, innescando il timer collegato agli esplosivi. L'esplosione provocherà il crollo dell'edificio: miracolosamente, però, i tre si risveglieranno illesi tra le macerie. L'arrivo di Amanda, la parapsicologa incinta, moglie del bancario, svelerà una sconvolgente verità che cambierà per sempre le loro prospettive sulla vita.

Nel cast del film, citiamo la presenza di Martina Stella, Antonella Morea e Mario Porfito, affiancati da Pasqualina Sanna, Fabio Cocifoglia e Giuseppe Mastrocinque. La fotografia è a cura di Roberto Ostuni, la scenografia porta la firma di Massimiliano Forlenza. Ad arricchire la narrazione, le musiche di Andrea Bellucci.



Bang Bank è prodotto da Partenope Pictures Entertainment di Gaetano Di Vaio e Bronx Film, con il contributo della Regione Campania e il sostegno della Film Commission Regione Campania. La divertente commedia è distribuita da Minerva Pictures.