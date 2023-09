Ballerina: ecco il sanguinoso teaser del nuovo film coreano in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutta in streaming il 6 ottobre questo nuovo thriller d'azione interpretato dalla Jun Jong-seo di Burning. Ecco il teaser trailer e il poster di Ballerina.

Il film si intitola Ballerina, ma non stiamo parlando né dell'omonimo film d'animazione amatissimo da bambini e bambine di tutto il mondo, né dell'atteso spin-off della serie di John Wick che vedrà protagonista Ana De Armas. Parliamo, invece, di un nuovo thriller d'azione proveniente dalla Corea del Sud che farà il suo debutto in streaming su Netflix il prossimo 6 ottobre.

Come oramai di prammatica, si parla di vendetta: nello specifico quella di una spietata ex guardia del corpo, interpretata da Jun Jong-seo (già splendida protagonista di Burning e di La casa di carta: Corea), impegnata nella caccia all'uomo (Kim Ji-hun) che è responsabile della morte della sua migliore amica (Park Yu-rim).

Qui di seguito il teaser trailer e il poster di Ballerina: