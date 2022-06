La casa di carta: Corea, il trailer ufficiale italiano della serie remake coreana

News Serie TV

Pronti per una nuova rapina alla Zecca di Stato? Ma questa volta ci troviamo in Corea: ecco il trailer ufficiale italiano del remake de La casa di carta, dal 24 giugno su Netflix.

Ci sono il Professore, Tokyo, Berlino, Denver e tutti gli altri. E c'è un piano per una rapina ambiziosa e pericolosa alla Zecca di Stato. Ma, come si nota la trailer ufficiale italiano appena diffuso da Netflix, questi ladri non hanno la maschera di Salvador Dalí, ne sfoggiano un'altra che appartiene alla tradizione coreana. La casa di carta: Corea, il remake coreano del fortunato heist drama spagnolo creato da Álex Pina e diventato uno dei più grandi successi della piattaforma, uscirà in streaming il 24 giugno.





La trama e il cast di La casa di carta: Corea

La casa di carta: Corea, diretta da Kim Hong-sun e scritta da Ryu Yong-jae con Alex Pina coinvolto come produttore esecutivo, racconta in 6 episodi la storia di una mente geniale e dei suoi talentuosi criminali mentre cercano di portare a termine un'ambiziosa rapina nella penisola coreana. Come nella serie originale, la storia parte quando un intelligente stratega noto come il Professore (interpretato da Yoo Ji-tae di Oldboy) mette insieme un gruppo eterogeneo di ladri, partendo da Tokyo (Jun Jong-seo, Burning), con un piano per rubare 4 trilioni di won dalla Zecca Unificata della Corea. La particolarità di questo remake, infatti, è che immagina una Joint Economic Area (Area economica condivisa) in un mondo in cui la penisola coreana affronta una riunificazione pacifica dopo quasi 80 anni di divisione.

Mentre le due Coree si preparano a stampare una nuova valuta nel tentativo di costruire un'economia solida e stabile, il Professore riunisce alcuni ladri esperti provenienti sia dal nord che dal sud nel tentativo di rubare la nuova valuta direttamente dal'edificio della Zecca. Ma il caos esplode quando vengono presi in ostaggio alcuni civili e si riunisce una task force congiunta guidata dalla specialista di negoziazione sudcoreana Seon Woojin (Kim Yunjin, Lost) e dall'ex agente speciale nordcoreano Cha Moohyuk (Kim Seung-o). Il resto del cast include Park Hae-soo (Squid Game) nel ruolo di Berlino, Lee Won-jong in quello di Mosca, Kim Ji-hun come Denver, Jang Yoon-ju nel ruolo di Nairobi, Lee Hyun-woo in quello di Rio, Kim Ji-hoon come Helsinki, Lee Kyu-ho come Oslo.

Lo spin-off su Berlino in lavorazione

Intanto, il franchise de La casa di carta si espanderà anche con uno spin-off su Berlino, il personaggio interpretato da Pedro Alonso nella serie originale. Annunciata lo scorso novembre, la nuova serie è in lavorazione (Alex Pina, proprio qualche giorno fa, con il post Instagram che vedete qui sotto ha fatto sapere che i lavori sono ufficialmente iniziati) ed è attesa su Netflix nel 2023.