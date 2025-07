Balle Spaziali, Rick Moranis aveva un'idea geniale per il sequel: perché Mel Brooks non l'ha mai realizzata?

News Cinema

Rick Moranis propose a Mel Brooks un'idea promettente per un sequel di Balle Spaziali, che purtroppo non si concretizzò mai. In attesa di scoprire cosa c'è in serbo per noi con l'imminente secondo capitolo del cult di Mel Brooks, scopriamo perché la promettente proposta non ha mai visto la luce.

Con un sequel di Balle Spaziali in fase di sviluppo, l'amatissima parodia fantascientifica di Mel Brooks è in cima ai pensieri dei fan di tutto il mondo. Il film originale, con protagonisti Bill Pullman e Rick Moranis, è un'interpretazione irriverente e farsesca del genere space opera, che ha regalato momenti memorabili e risate a non finire. L'imminente sequel, che arriva a 38 anni di distanza, ha un'asticella molto alta da mantenere e in molti si chiedono se Josh Gad e il team creativo saranno all'altezza.

In attesa di scoprirlo, sappiate che, prima che il sequel in questione entrasse ufficialmente in produzione, ci sono stati diversi tentativi di far decollare un capitolo successivo. Nessuno, tuttavia, è mai riuscito a superare l'inferno dello sviluppo. A tal proposito, il portale Comicbook.com ha scoperto interessanti dettagli su uno dei sequel proposti, che avrebbe catturato splendidamente l'essenza scanzonata dell'originale. Le informazioni disponibili sono pochissime, ma la premessa è talmente assurda da essere geniale.

Balle spaziali III: Alla ricerca di Balle spaziali II, il sequel proposto da Rick Moranis

In un'intervista con del 2013 con il portale Heeb, il leggendario Rick Moranis, che in Balle spaziali interpreta Casco Nero, ha rivelato di aver proposto un sequel a Mel Brooks non molto tempo dopo l'uscita dell'originale.

Mel voleva fare un sequel dopo che il film era diventato un cult. Non è stato un successo al botteghino. È stato un cult, e la MGM voleva fare un sequel. E la mia idea era " Balle Spaziali III: Alla ricerca di Balle Spaziali II". E non sono riuscito a raggiungere un accordo con Mel. Non ci sono mai riuscito.

Al di là di questa scarna confessione, non conosciamo altri dettagli. L'idea di fondo, tuttavia, sembra perfettamente in linea con il brand. È metaforica e assurda, due caratteristiche per cui il film è ben noto. C'è da scommettere che la trama pensata da Moranis sarebbe stata stravagante ed esagerata e che, se il film fosse stato realizzato, sarebbe stato indimenticabile.

A quanto pare, i problemi finanziari sono uno dei motivi per cui il progetto non si è mai concretizzato. Moranis e Brooks non sono riusciti a raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente. "Non ero al corrente del budget né di altro - ha spiegato l'attore di Ghostbusters - ma l'accordo che mi ha presentato, quello che voleva che accettassi, non era fattibile. È successo due o tre anni dopo. Voleva che… è meglio non entrare nei dettagli. Essendo così specifico, è controproducente parlarne. Ma non sono riuscito a raggiungere un accordo, e sarebbe stato qualcosa che avrei voluto fare".

È deludente che questo particolare sequel non sia mai decollato, ma possiamo gioire per Balle Spaziali 2, la cui uscita è prevista per il 2027.

Balle spaziali 2 : tutto quello che sappiamo (finora)

Ci sono buone probabilità che Rick Moranis si unisca al cast di Balle Spaziali 2. Quel che è certo, è che tra i protagonisti del film originale che torneranno, c'è Mel Brooks. L'icona della comicità ha interpretato Yogurt, chiaramente ispirato a Yoda della saga di Star Wars, e il Presidente Scrocco, corrotto governatore del Pianeta Spaceball. È probabile che Brooks, coinvolto anche in veste di produttore, riprenda uno o entrambi i ruoli. Al suo fianco, secondo le indiscrezioni, torneranno Daphne Zuniga, che sarà di nuovo la Principessa Vespa, e Bill Pullman, alias Stella Solitaria.

Keke Palmer è la prima new entry nel franchise, nei panni di un personaggio di nome Destiny. In ruoli ancora da scoprire, ci sono anche Josh Gad e Lewis Pullman, figlio di Bill. Gad ha co-scritto la sceneggiatura con Benji Samit e Dan Hernandez. Josh Greenbaum dirigerà il film per Amazon MGM.