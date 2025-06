Balle Spaziali 2: Rick Moranis potrebbe tornare.. ma perché ha smesso di recitare 30 anni fa?

News Cinema

Perché Rick Moranis non recita più da quasi trent'anni? La star di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi si è ritirata ufficialmente negli Anni Novanta per ragioni molto serie, legate alla sua famiglia. C'è davvero speranza di rivederlo sul grande schermo in Balle Spaziali 2?

Se c'è un volto del quale il mondo del cinema sente una cocente nostalgia, è quello di Rick Moranis. L'attore, negli Anni Ottanta e Novanta, è stato un punto di riferimento della comicità per ragazzi e non solo, grazie a cult quali I Flinstones (1994) e ai franchise di Ghostbusters (1984) e di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (1989). Stando a quanto riportato da Deadline, Moranis potrebbe tornare nell'iconico ruolo di Casco Nero in Balle Spaziali 2, al fianco del leggendario Mel Brooks. Se così fosse, sarebbe il suo primo ruolo live-action in quasi 30 anni. Ma perché l'attore è assente dagli schermi da tutto questo tempo, malgrado i fan non abbiano mai smesso di sperare in un suo ritorno?

Tra le ultime apparizioni cinematografiche del divo, c'è Piccoli campioni (1994) di Duwayne Dunham. Moranis ha interpretato Danny O'Shea, l'allenatore di football dei Little Giants: una scalcagnata squadra di ragazzini, capitanata dalla sua tostissima figlia Becky, detta Carro Armato (Shawna Waldron). L'improbabile team dovrà scontrarsi con quello, molto più forte, dell'ambizioso fratello di Danny, Kevin (Ed O'Neill). La posta in gioco è altissima (Danny ha scommesso il suo autolavaggio), ma solo con un miracolo i Little Giants potrebbero avere la meglio...

Tra i protagonisti della divertente commedia c'era anche un giovanissimo Devon Sawa, nel ruolo del quarterback ribelle Junior Floyd. Intervistato da People qualche tempo fa, l'ex bambino prodigio, oggi 46enne, ha confessato di avere un bellissimo ricordo di Rick Moranis e del suo talento. In quel periodo, tuttavia, era inevitabile notare che ci fosse qualcosa che lo preoccupava molto.

Lui entrava e girava le sue scene, ed era un uomo molto gentile. Penso che stesse affrontando alcune cose durante le riprese di quel film, quindi non lo abbiamo visto molto. Ai bambini del cast è stato detto che stava attraversando un momento difficile in famiglia. Quindi siamo stati rispettosi nei suoi confronti.

Sawa ha aggiunto che lui e Moranis non sono rimasti in contatto nel corso degli anni, ma è tutt'oggi un grandissimo fan della star di La Piccola Bottega degli Orrori (1986). "È incredibile - ha esclamato - Tutto ciò che ha fatto è fenomenale".

Oggi Rick Moranis ha 71 anni, è padre di due figli e da tempo ha scelto di vivere alla larga dai riflettori. Qualche anno dopo aver girato Piccoli Campioni, si è ritirato ufficialmente dal mondo del cinema. Sua moglie, la truccatrice Ann Belsky, è morta di cancro nel febbraio del 1991. Per questo l'attore ha scelto di dedicarsi prevalentemente alla famiglia.

Nel 2015 ha dichiarato a The Hollywood Reporter: "Stavo lavorando con persone davvero interessanti, persone meravigliose. Sono passato da quello a stare a casa con un paio di bambini piccoli, che è uno stile di vita molto diverso. Ma per me era importante. Non ho assolutamente alcun rimpianto. La mia vita è meravigliosa".

In molti si chiedono se il divo tornerà mai sui propri passi. Nel 2022, Ryan Reynolds è riuscito a convincerlo a partecipare ad un ironico spot per la compagnia telefonica Mint Mobile. Al tempo stesso, ci sono molti progetti, in quel di Hollywood, che, in un certo senso, lo riguardano. Si pensi al sequel di Balle Spaziali, che Josh Gad sta realizzando insieme a Mel Brooks. Sarebbe bello rivedere Lord Casco Nero...

Nel 2019, Slash Film ha annunciato un reboot di Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, che Gad stava sviluppando per Walt Disney Pictures. Da anni, tuttavia, non si legge alcun aggiornamento concreto in proposito... sebbene, nel 2023, l'attore abbia confermato che Shrunk (questo il titolo) è ancora in fase di sviluppo. Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, che ha visto Moranis nei panni dello scienziato pazzo Wayne Szalinski, ha avuto due sequel: Tesoro, mi si è allargato il ragazzino (1992) e Tesoro, ci siamo ristretti anche noi (1997). Quest'ultimo coincide con l'ultimo ruolo in un film live-action per Rick Moranis.