BAFTA 2022, prima degli Oscar 2022 Il potere del cane trionfa ancora

Anche ai prestigiosi premi inglesi BAFTA Il potere del cane di Jane Campion ha vinto in categorie di peso. La sua corsa verso gli Oscar 2022 si fa sempre più chiara, così come Dune e King Richard continuano a ricevere riconoscimenti nelle stesse direzioni.

La 75ma cerimonia di consegna dei British Academy Film Awards, i BAFTA, ha visto ancora una volta emergere, in vista degli Oscar 2022, la regista Jane Campion e il suo Potere del cane con Benedict Cumberbatch, mentre tre film come King Richard, Dune e West Side Story continuano a ricevere apprezzamenti nelle stesse categorie: facile immaginare che le statuette quel lunedì 28 marzo si muoveranno più o meno nelle stesse direzioni.



BAFTA 2022, i principali premi a Il potere del cane di Jane Campion

Alla 75ma edizione dei BAFTA è stato Il potere del cane di Jane Campion, interpretato da Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Kodi Smith-McPhee, a trionfare come miglior film, risultato riecheggiato dal premio alla migliore regia andato proprio alla Campion. Naturalmente c'è un riconoscimento speciale per il miglior film inglese e altrettanto naturalmente è andato al Belfast di Kenneth Branagh, peraltro candidato a sette premi Oscar 2022. Miglior film internazionale è stato giudicato, anche qui con nessuna sorpresa, Drive My Car.



