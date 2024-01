Badland Hunters: il teaser trailer ufficiale del nuovo film coreano in arrivo su Netflix

News Cinema

Don Lee, l'attore di film come Train to Busan e Eternals, è il protagonista di questo nuovo, spettacolare film proveniente dalla Corea del Sud che sarà disponibile in streaming dal 26 gennaio. Ecco il teaser di Badland Hunters.

Il suo vero nome (d'arte) è Ma Dong-seok, ma in Occidente lo si conosce meglio con il nome di Don Lee. In ogni caso, si tratta di uno degli attori più popolari e riconoscibili del grande cinema d'azione coreano contemporaneo, quello che è stato nel cast di film come Il buono, il matto, il cattivo di Kim Ji-woon, The Unjust di Ryoo Seung-wan o Train to Busan di Yeon Sang-ho.

Più di recente è apparso in The Gangster, the Cop, the Devil di Lee Won-tae ma anche nel cinecomic Marvel Eternals diretto da Chloé Zhao, ma dal 26 gennaio vedremo Don Lee in streaming su Netflix come protagonista di un action movie distopico che si intitola Badland Hunters.

Diretto dall'esordiente Heo Myung-haeng, vede nel cast anche la presenza di Lee Hee-joon, Lee Jun-young e Roh Jeong-eui, ed è un sequel di un film del 2023 che si intitolava Concrete Utopia.

Lì si raccontava di un terribile terremoto che devastava Seoul in seguito al quale la città scivolava in una terribile anarchia che metteva gruppi di persone in lotta tra loro per la sopravvivenza; qui la capitale coreana è oramai diventata una terra desolata e di nessuno, un mondo post apocalittico dove ogni forma di ordine e legge è collassata e nel quale si muove un tostissimo cacciatore che, tra un coccodrillo gigante e l'altro, si dedica al salvataggio di una adolescente che conosce e che è stata rapita da uno scienziato pazzo che ha preso a compiere strani esperimenti su cavie umane.

Questo è il primo teaser trailer di Badland Hunter: