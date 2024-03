Bad Boys 4: Will Smith annuncia su Instagram la fine delle riprese

News Cinema

Arriverà al cinema negli Stati Uniti a giugno il quarto film della serie di Bad Boys, le cui riprese sono appena terminate, come annuncia Will Smith su Instagram, confermando la data d'uscita americana.

Lunedì 4 marzo Will Smith e Martin Lawrence hanno terminato le riprese del quarto film del loro franchise di successo, Bad Boys 4. Su Instagram, Will Smith ha annunciato la fine della lavorazione con una foto, che vedete qua sotto, che lo mostra insieme al partner e con la didascalia: "FINITO! Non c'è niente se non magia ogni volta che sono con quest'uomo. Ci vediamo il 7 giugno con Bad Boys 4!!".

L'anno scorso, il 31 gennaio 2023, Smith aveva annunciato la lavorazione nel video a seguire, dove, gasatissimo, dimostrava come si fosse perfettamente ripreso dallo scandalo dello schiaffo dato a Chris Rock sul palco degli Oscar e tutto quello che ne è conseguito.

Bad Boys 4: la saga continua

Iniziata nel 1995 col primo Bad Boys diretto da Michael Bay, la saga cop/buddy movie ha avuto con l'ultimo film tre sequel, nel 2003 e nel 2020. Bad Boys 4, che non ha ancora un (sotto) titolo ufficiale, è diretto a quattro mani da Adil el Arbi e Bilal Fallah, già dietro la mdp in Bad Boys for Life. Sulla trama del quarto capitolo non si sa ancora niente, se non che riunirà i due agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett in un nuovo caso. Nonostante i ritardi dovuti allo sciopero di attori e sceneggiatori, l'uscita del film resta fissata al 7 giugno (non sappiamo ancora quando arriverà in Italia). Coi due protagonisti nel cast ci sono Vanessa Hudgens, Melanie Liburd, Alexander Ludwig, Paola Núnez, Jacob Scipio, Eric Dane e Ioan Gruffudd.