Bad Boys 4 con Will Smith non è cancellato, parola della Sony

Bad Boys 4, nonostante il gesto di Will Smith agli Oscar gli sia costato buona parte della reputazione, non è al momento da considerarsi cancellato. La Sony spiega come stanno le cose.

Poco tempo dopo la fatale reazione di Will Smith contro Chris Rock nell'ultima notte degli Oscar, è calato un imbarazzo a Hollywood nel trattare con Smith, piombato dalle stelle alle stalle, a rischio di cancel culture. Si diceva che il famigerato schiaffo avesse messo in forse Bad Boys 4, ma parlandone con Deadline Tom Rothman, presidente della Sony Pictures, non ha usato un tono drastico, anche se il terreno è minato. Leggiamo cosa ha scritto. Leggi anche Will Smith? Michael Bay tornerebbe a lavorarci al 100%

Bad Boys 4 cancellato per l'errore di Will Smith agli Oscar? Risponde la Sony Pictures

Il successo di Bad Boys For Life, il terzo capitolo della saga, aveva dimostrato come le vicende dei due poliziottti interpretati da Will Smith e Martin Lawrence avessero ancora qualcosa da dire al grande pubblico. Bad Boys 4 era quasi scontato, ma poi c'è stato lo schiaffo a Chris Rock nella notte degli Oscar, e Smith si è visto franare il terreno (e pare anche il matrimonio) sotto i piedi. Si era dato questo progetto, così come altri, ormai in forse, con la star pronta a finire vittima della cancel culture. Fortunatamente per lui, Tom Rothman, presidente della Sony Pictures, ha usato parole distensive in un'intervista con Deadline. Bad Boys 4 è cancellato?

No, non è corretto. Quel film era in via di sviluppo e lo è ancora. Non c'è stato pedale del freno da spingere, perché la macchina non era in movimento. È successa una cosa molto sfortunata, non credo spetti a me commentarla, ma posso dire che conosco Will Smith da molti anni e so che è una brava persona. Abbiamo assistito a un momento molto cattivo di una persona molto buona, di fronte a tutto il mondo. Credo che le sue scuse e il suo pentimento siano genuini, credo nel perdono e nella redenzione.