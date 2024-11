Back in Action: il teaser trailer ufficiale del film Netflix con Jamie Foxx e Cameron Diaz

News Cinema

Sulla piattaforma della N rossa, dal 17 gennaio, sarà disponibile questo thriller d'azione e spionaggio che segna il ritorno sullo schermo di due interpreti molto amati.

Da una parte abbiamo Jamie Foxx, che nell'aprile del 2023 era stato ricoverato d'urgenza per una problematica di salute che non è mai stata rivelata, e che l'ha tenuto lontano da set e riflettori molto a lungo. Dall'altra Cameron Diaz, un tempo una delle stelle più amate (e pagate) di Hollywood che a un certo punto aveva deciso di dire basta alla recitazione, e che ora è tornata a lavorare.

Sono loro, che già avevano recitato assieme in Ogni maledetta domenica di Oliver Stone e nel meno memorabile Annie - La felicità è contagiosa, i due attori protagonisti di un film che ha un titolo che pare fatto apposta, Back in Action, e che vedremo in streaming su Netflix a partire dal prossimo 17 gennaio.

Film d'azione e spionaggio, Back in Action vede Diaz e Foxx nei panni di una coppia che aveva da anni abbandonato la CIA per mettere su famiglia e vivere una vita tranquilla, che si ritrova perà di nuovo trascinata in quel mondo quando salta la loro copertura.

A dirigere c'è il Seth Gordon di Come ammazzare il capo… e vivere felici e Baywatch, anche sceneggiatore assieme a Brendan O’Brien, mentre nel cast vedremo anche Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e Jamie Demetriou.

Questo è il teaser trailer italiano ufficiale di Back in Action.