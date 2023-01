Babylon: Brad Pitt racconta il suo personaggio Jack Conrad - Guarda il video

News Cinema

Arriva giovedì 19 nei cinema italiani l'attesissimo e già controverso nuovo film del Damien Chazelle di La La Land e First Man. Scopriamo quindi di più, in questa featurette video, su uno dei suoi due protagonisti maschili, quello interpretato da uno dei grandi divi della Hollywood contemporanea, Brad Pitt.

Debutta giovedì 19 gennaio nei cinema di tutta Italia uno dei titoli più attesi (e già più chiacchierati) della stagione, quel Babylon che racconta una storia di ambizione e di eccessi nella Hollywood degli anni d'oro, a cavallo del passaggio dal cinema muto a quello sonoro, e che è il nuovo lavoro del Damien Chazelle di La La Land e di First Man.

Questa volta non c'è Ryan Gosling come protagonista maschile del film: in Babylon la grande star è Brad Pitt, alla sua prima collaborazione col regista. Un Brad Pitt chiamato a vestire i panni, guarda un po', di una stella del cinema, un attore amato e potente e donnaiolo di nome Jack Arnold.

Distribuito in Italia da Eagle Pictures, Babylon è stato scritto dallo stesso Chazelle e, oltre a Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, interpreti dei tre personaggi principali del film, vede nel cast la presenza di Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire (anche tra i produttori esecutivi), Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving, Olivia Wilde e Spike Jonze.

BABYLON, una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.