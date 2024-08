Babygirl: "Tutti hanno diritto all'orgasmo" è il grido di battaglia di Nicole Kidman, che presenta il film a Venezia

News Cinema

Nicole Kidman è la protagonista, con Harris Dickinson, del thriller Babygirl, in concorso al Festival di Venezia 2024. In conferenza stampa l'attrice era con il giovane compagno di set, la regista Halina Reijn e Antonio Banderas, e ha parlato di desiderio femminile e scene osé.

Oggi, all'ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia, è la giornata di Nicole Kidman, che torna a un festival che tante volte l'ha ospitata e accolta con calore e gentilezza, come è giusto che sia quando a sbarcare al Lido è una diva del suo calibro. Molti la ricordano presentare insieme a Tom Cruise e Stanley Kubrick Eyes Wide Shut, un film in cui la componente erotica era molto forte. Lo stesso si può dire, anche se si tratta di opere diversissime, per Babygirl, terzo lungometraggio della regista olandese Halina Reijn che esplora la sessualità femminile raccontando la passione fra una donna che è amministratore delegato di un'azienda e un giovane stagista, impersonato da Harris Dickinson. Il film contiene scene erotiche lunghe e piuttosto esplicite ed è interpretato anche da Antonio Banderas e Sophie Wilde. C'erano tutti alla conferenza stampa di presentazione, e Nicole ha subito spiegato che a conquistarla è stato il modo in cui Babygirl affronta l’argomento tabù del desiderio delle donne: "Babygirl parla dei nostri segreti più intimi. Sono molto contenta di aver fatto un film su desiderio femminile e su una donna in crisi esistenziale. Mi piaceva il fatto che questa storia avesse un punto di vista femminile, anche se va detto che parla anche di mascolinità, di potere, di amore per sé stessi e di liberazione". Harris Dickinson, che ricordiamo in Triangle of Sadness, ci ha tenuto ad aggiungere: "Parlare di sesso al cinema è molto difficile, ma Halina ci è riuscita e per noi Babygirl è stato liberatorio in questo senso. Samuei, il mio personaggio, rappresenta la confusione e le incertezze del giovane maschio di oggi, che si domanda come comportarsi in camera da letto. Halina era sempre pronta ad analizzare e a "sfidare" certi comportamenti maschili e a coglierne tutte le sfumature, e questo ci ha aperto un nuovo mondo".

Harris Dickinson e Nicole Kidman si sono conosciuti a New York e hanno passato diverso tempo insieme, parlando di loro stessi e delle loro relazioni. La regista era sempre presente e pronta a sostenere i suoi attori, ai quali a voluto affiancare un intimacy coordinator, che poi è la persona che sul set si occupa delle scene erotiche sui set. A proposito di queste e della parte più istintiva dell’individuo, Halina Reijn ci ha tenuto a spiegare: "Tutti gli esseri umani hanno infinite sfaccettature. Anche noi donne abbiamo dentro una bestia di cui non abbiamo capito la forza. Noi non siamo né male né bene, ma conteniamo tutte e due le cose e non dobbiamo sopprimere nulla. I miei protagonisti non devono essere puniti per ciò che fanno: voglio che sopravvivano, perché tutti possiamo riconoscerci in loro".

Tornando alle scene hot, Nicole Kidman ha raccontato il suo approccio ai momenti osé: "Mi avvicino a tutto in modo artistico, quindi mi sono chiesta: 'Come posso abbandonarmi a questo personaggio senza tradire il mio regista, perché sono un’attrice che si abbandona al regista. Per Babygirl non ho pensato al corpo ma alla storia, a cui ho donato me stessa. Sapevo che Halina non mi avrebbe sfruttata. Non mi sono sentita sfruttata. Ho fatto questo film perché mi interessa il rapporto che le donne hanno con il proprio corpo e il gap orgasmico che c'è tra uomo e donna. Perché il gap esiste, ma tutti meritiamo un orgasmo!".

Al Festival di Venezia 2024 era presente anche Antonio Banderas, che Halina Reijn ha scelto per la sua sensualità e virilità, e per farne un uomo, il marito della protagonista, che vive anche lui una grande crisi esistenziale: "In passato frequentavo questo festival e anche quello di Cannes portando dei film che oggi non si potrebbero più fare perché la gente li giudicherebbe politicamente scorretti. Mi pare che adesso stiamo esagerando con l'autocensura. Quando ho letto la sceneggiatura di Babygirl ho pensato: 'C’è ancora qualcuno che la pensa in modo diverso e che ha il coraggio di portare sullo schermo ciò che tutti facciamo. Siamo animali, abbiamo un istinto. La natura non è democratica, nessuno ci ha chiesto se volevamo essere uomini o animali. È bello che una donna parli in maniera così coraggiosa. L’arte dovrebbe essere questo: sincerità e coraggio”.

Banderas sorride, da hombre spagnolo. La Kidman invece sembra inquieta, e alla fine ammette: "Questo film mi lascia esposta, vulnerabile e spaventata, perché ora lo consegniamo al mondo. Siamo tutti nervosi, stiamo tremando. Però sono contenta perché tanto tempo fa mi sono detta: 'Cercherò di dare più peso e di valorizzare le donne registe, in particolare ai festival. Sembra che finalmente io ci sia riuscita e che le cose stiano cambiando".

Babygirl partecipa all'ottantunesima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia come film in concorso.