Baby Boss 2, su CHILI il seguito dello scatenato cartoon DreamWorks

Lo humor scatenato della DreamWorks Animation torna in Baby Boss 2 - Affari di famiglia, disponibile da oggi in streaming su CHILI: quali avventure attendono ora i "fratellini" Tim e Ted?

Se non l'avete visto al cinema o se l'avete visto in sala e volete rivederlo, Baby Boss 2 - Affari di famiglia è disponibile in streaming su CHILI: si tratta del sequel di Baby Boss, sempre firmato dal talentuoso team della DreamWorks Animation. Protagonisti sono ancora una volta i fratellini Tim e Ted, che in questo però, almeno sulle prime, non sono poi tanto "ini"... Guarda subito Baby Boss 2 - Affari di famiglia su CHILI

Baby Boss 2 - Affari di famiglia, la trama del sequel DreamWorks Animation

La premessa di Baby Boss 2 - Affari di famiglia vede Tim ormai diventato adulto, padre della bambina prodigio Tabitha (anni 7) e della neonata Tina. I rapporti con Ted (anche lui adulto, uomo in carriera) si sono ormai raffreddati, ma a riscaldarli con decisione sarà proprio la piccolissima Tina. Proprio come Ted nel primo Baby Boss, Tina si rivela infatti un'agente sotto copertura della BabyCorp, con una missione: la scuola privata Acorn per bambini molto dotati nasconde una trappola pericolosa. Per Tim la cosa è personale: è infatti proprio il centro che frequenta la sua Tabitha. Solo Tim e lo zio Ted possono svelarne i misteri, ma non da adulti. Per infiltrarsi nella Acorn dovranno tornare bambini!

Baby Boss 2 - Affari di famiglia, parla Tom McGrath

Regista di Baby Boss 2 - Affari di famiglia è lo spiritoso e burlone Tom McGrath, già cocreatore della celebre e amatissima saga di Madagascar. Baby Boss 2 è come il precedente basato sui libri di Marla Frazee, sceneggiati qui dallo stesso McGrath con Michael McCullers, autore di due degli Austin Powers! Tom ha raccontato a Comingsoon.net qualcosa del film e dell'approccio scelto.

Col sequel avevamo la possibilità non solo di presentare una voce femminile forte con la piccola Tina, ma anche di adottare il punto di vista dei genitori. Si tratti dalla storia padre-figlia di Tim con Tabitha, o di quella dei nonni. C'erano molte più possibilità di immedesimazione per i ragazzini, i genitori e i nonni, non soltanto per ridere ma anche magari per commuoversi. [...]

Quando io e mio fratello siamo cresciuti, lui è diventato un padre stanziale, io avuto la chance di fare film, una cosa che facevamo insieme quand'eravamo giovani. Lo invidiavo sempre un po', perché io non avevo una famiglia. Il lavoro mi prendeva così tanto, lui ha ragazzi meravigliosi. Ero sempre un po' invidioso, perché per me la famiglia era la vera misura del successo. Ma poi lui era un po' invidioso di me, perché ero andato a fare i film, il sogno che ci accomunava. Qualcosa di tutto questo nel film c'è. [...] Ci sembrava bello avere un tema nascosto nella comicità, in grado di toccare le persone. Dicono che la risata apra le porte del cuore, sapete?