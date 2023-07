Avete voglia di sandali e spade? Questi i "peplum" in streaming che fanno per voi

News Cinema

Il genere amato dalla Hollywood classica ha prodotto grandi successi ma anche cocenti disastri. Questi i cinque film in streaming più famosi della storia del "peplum".

Il genere che oggi vogliamo (ri)attraversare adoperando i consueti cinque film in streaming è il cosiddetto “peplum”, ovvero lo spettacolo magniloquente della ricostruzione di tempi passati da millenni. In particolare i fasti dell’antica Grecia o dell’Impero Romano sono stati teatro per produzioni hollywoodiane di grande spolvero estetico. Ecco dunque il meglio che il peplum ha saputo proporre al grande pubblico sia in passato che in tempi più recenti. Buona lettura.

Il meglio del “peplum” hollywoodiano nei film che trovate in streaming

Ben-Hur

Spartacus

Cleopatra

Il gladiatore

Troy

Ben-Hur (1959)

Non potevamo che partire dal film degli 11 Oscar, dalla celeberrima sequenza della corsa delle bighe al Colosseo. Ben-Hur è il massimo splendore della Hollywood degli anni ‘50, uno spettacolo magniloquente e organizzato con cura estrema da William Wyler. E Charlton Heston si fa effettivamente eroe di statura impressionante per un film mastodontico, quasi sfacciato. Che spettacolo! Disponibile su Google Play, NOW.

Spartacus (1960)

Spartacus: Il Trailer Ufficiale del Film

L’anno dopo risponde Kirk Douglas, accompagnato da Stanley Kubrick che entra in corsa nel progetto e fa di Spartacus il miglior peplum mai realizzato. Scene di battaglia già architettate come quadri, momenti di regia incredibili, un film esteticamente raffinato anche quando cerca lo spettacolo per il grande pubblico. E poi Laurence Olivier, Jean Simmons, Peter Ustinov e tutti gli altri a supporto. Insomma, peplum certo, ma assolutamente d’autore…Disponibile su Google Play.

Cleopatra (1963)

Cleopatra: Trailer della versione restaurata per il 50mo anniversario del film

Lo spettacolo gigantesco messo in piedi da Joseph L. Mankiewicz soffre di enormi problemi in fase di produzione e si rivela un disastro al botteghino. Discontinuo ed esagerato quanto si vuole, Cleopatra rappresenta comunque un “mostro” che sintetizza anche nell’errore la potenza di Hollywood e la capacità di creare immaginario, anche quando sbaglia. Questo film, nel bene e nel male, è entrato nella storia del cinema. E comunque ad averceli oggi Elizabeth Taylor, Richard Burton e Rex Harrison come trio di protagonisti…Disponibile su Amazon Prime Video.

Il gladiatore (2000)

Il Gladiatore: il trailer del film

Ridley Scott resuscita il genere con un film spettacolare e avvincente, sorretto dalla sfida tra grandi attori Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Il gladiatore si fa grande spettacolo ma anche riflessione non scontata sullo spettacolo stesso. Le scene dentro il Colosseo sono magnifiche, il finale funereo e commovente. Oscar per il film e l’attore tra gli altri, meritava forse anche per la regia. Un titolo di culto assoluto. Disponibile su Google Play, Infinity +, Amazon Prime Video.

Troy (2004)

Sulla scia del successo del film precedente, Wolfgang Petersen organizza un ‘adattamento” dell’Iliade talmente confezionato da pop-corn movie che in fondo non si può non volergli bene. Anche perché intorno a un Brad Pitt sempre accigliato e mai troppo vestito se la cavano benone attori del calibro di Brian Cox, Sean Bean, Peter O’Toole, Rose Byrne e qualche altro. Anche Eric Bana non sfigura! Su Orlando Bloom invece meglio glissare. Troy è roboante, superfluo, divertente. Insomma, prendere (con le molle) o lasciare…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.