Avengers: Doomsday, nel film appariranno anche i personaggi animati del MCU?

Secondo un recente rumor, in Avengers: Doomsday appariranno anche i personaggi delle serie e film animati del MCU.

La produzione di Avengers: Doomsday inizierà a breve e un nuovo rumor svela che nel cinecomic che riunirà i più potenti eroi della Terra contro la minaccia del Dottor Destino (Robert Downey Jr.) appariranno anche i personaggi delle serie e film animati del MCU.

Secondo quanto rivelato da The Cosmic Circus, i Marvel Studios starebbero vagliando le ipotesi di portare i personaggi animati del MCU in Avengers: Doomsday. Se così fosse, Avengers: Doomsday potrebbe avere scene simili a Chi ha incastrato Roger Rabbit? o Space Jam, entrambi film nei quali i personaggi animati interagivano con gli attori in carne e ossa.

Una simile fusione si è già avuta in Loki, la miniserie disponibile su Disney + nella quale è apparsa Miss Minutes, la mascotte animata della TVA, che farà ritorno anche in Avengers: Doomsday. Oltre a Miss Minutes, però, potrebbero apparire nella pellicola anche i personaggi di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, miniserie che ha debuttato a gennaio 2025 su Disney +, così come si ipotizza anche l'introduzione dei protagonisti di X-Men '97. Altri personaggi che potrebbero apparire nel cinecomic sono anche le versioni animate dei Vendicatori di What If...?, la popolare serie animata di Disney + nella quale sono state esplorate diverse linee temporali del Multiverso e che sarebbe quindi perfetta per Avengers: Doomsday.

Il cinecomic ha una data di uscita fissata al 1°maggio 2026 e la produzione dovrebbe iniziare ad aprile: si tratta di uno dei prossimi film più attesi dai fan dei Marvel Studios dato che riporterà alla regia i fratelli Anthony e Joe Russo (Avengers: Infinity War ed Endgame) e segnerà il ritorno di Robert Downey Jr nel MCU ma nel ruolo del Dottor Destino. Nella pellicola torneranno anche i Fantastici 4, che verranno introdotti ufficialmente nel MCU con il reboot Gli Inizi, previsto al cinema a luglio 2025 e che segnerà l'inizio della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe.