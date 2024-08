Avengers Doomsday, Jeremy Renner anticipa il ritorno di Occhio di Falco

News Cinema

Avengers Doomsday riporterà Robert Downey Jr nell'universo Marvel seppur con un ruolo da villain, ma coinvolgerà anche altri personaggi di spicco come Occhio di Falco? Jeremy Renner è pronto.

I Marvel Studios hanno annunciato il ritorno di Robert Downey Jr nel MCU, questa volta alla guida di un nuovo villain che sostituirà Kang il Conquistatore. Il suo Dottor Destino darà del filo da torcere ai Vendicatori, ma il pubblico si interroga chi esattamente della squadra farà ritorno nel prossimo cast corale. Dei Vendicatori originali sono rimasti in pochissimi, considerata l’uscita di scena di Iron Man, Captain America e Vedova Nera. Occhio di Falco, però, ha ricevuto una Serie TV tutta sua di recente e Jeremy Renner ha commentato il potenziae ritorno per Avengers Doomsday: rivedremo il suo Clint?

Avengers Doomsday, Jeremy Renner riporterà Occhio di Falco in azione?

Tornare in azione è sicuramente un desiderio di Jeremy Renner, ma l’attore è consapevole di essere reduce da un periodo particolarmente intenso della sua vita, dopo l’incidente con uno spazzaneve che l’ha costretto a diversi interventi ed una lunga riabilitazione. Impegnato negli ultimi tempi con la realizzazione di Mayor of Kingstown, l’attore ha ammesso che gli piacerebbe riportare Occhio di Falco sullo schermo, ma di temere quel momento. Quando ha scoperto del ritorno di Robert Downey Jr, ha rivelato che Internet sembrava come esploso. Ai microfoni di US Weekly, ha condiviso il suo stupore in merito alla scoperta di Dottor Destino:

Non ne avevo idea. Non mi ha detto niente e siamo buoni amici! Così ho iniziato a bombardarlo di messaggi: ‘Cosa sta succedendo? Ce lo stai nascondendo?’ Non ne avevo idea, è una notizia entusiasmante. Sono davvero, davvero emozionato.

Robert Downey Jr ha stupito il pubblico e anche i suoi colleghi Marvel con una rivelazione inaspettata durante il San Diego Comic Con. Dietro la maschera di Dottor Destino, sul palcoscenico del panel Marvel, c’era proprio l’ex Iron Man. In merito al ritorno di Occhio di Falco, Jeremy Renner ha ammesso che farà di tutto per esserci:

Sembra che i film di Avengers siano sempre stati i preferiti dei fan e ci sono così tanti personaggi meravigliosi coinvolti. Penso che sarà una sfida riunire tutti. Dovranno mettere insieme i pezzi settimana per settimana, perché dovranno considerare gli impegni di tutti.

L’attore ha poi aggiunto che ad oggi ci sono tantissimi personaggi nell’universo degli Avengers, quindi non è chiaro chi sarà presente in Avengers: Doomsday, la cui regia è stata affidata ancora una volta ai fratelli Russo. In merito al suo ritorno, Jeremy Renner ha aggiunto timidamente:

Ne sono entusiasta. Vedremo. Penso che probabilmente lo faremo. Dovremo capire come. È tutto così nuovo. È appena successo, hanno appena fatto l’annuncio, quindi immagino che dovremo iniziare a fare ordine.