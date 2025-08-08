TGCom24
News Cinema

Avengers Doomsday, James Marsden è di nuovo Cyclops: "Un piccolo ritorno a casa, me lo chiedevano da vent'anni"

Domenico Misciagna
6

James Marsden riprenderà i panni di Cyclops in Avengers Doomsday, al cinema nel Natale 2026. Intervistato da Variety, ha spiegato che effetto gli abbia fatto tornare nei panni del personaggio dopo così tanto tempo...

Avengers Doomsday, James Marsden è di nuovo Cyclops: "Un piccolo ritorno a casa, me lo chiedevano da vent'anni"

Anche James Marsden è stato trascinato nella Hollywood "ritornante", che ripropone personaggi o storie rodatissime, per giocare soprattutto sulla nostalgia: sta per tornare come Cyclops in Avengers: Doomsday, al cinema nel dicembre 2026, attualmente in corso di riprese. James ha interpretato uno dei membri più importanti degli X-Men nell'omonimo film che nel 2000 fu fondamentale per battezzare il genere dei cinecomic, nobilitando con una grande produzione gli adattamenti che fino a quel momento erano stati di solito b-movie (con sporadiche eccezioni in territorio DC come Batman o Superman). Vanity Fair gli ha chiesto cosa abbia provato. Leggi anche James Marsden nella stagione 2 di Your Friends & Neighbors, la sitcom Martin genera uno spin-off e altre news in breve

James Marsden ancora Cyclops in Avengers: Doomsday: "Se avessero aspettato un altro paio d'anni, non sarei entrato nel costume"

James Marsden, 51 anni, recentemente candidato agli Emmy per Paradise (dopo l'analoga candidatura per Jury Duty), popolare presso i più piccoli grazie al ruolo di Tom nei film su Sonic The Hedgehog, ha dovuto recuperare in soffitta la tuta del supereroe, per Avengers: Doomsday, al cinema nel dicembre 2026: se si esclude un cammeo in X-Men: Giorni di un futuro passato (2014), non vestiva i panni di Cyclops, uno dei più iconici membri degli X-Men, dai tempi di X-Men: Conflitto finale (2005, Brett Ratner), dove peraltro il suo personaggio moriva. A partire da X-Men (2000) e X-Men 2 (2003) di Bryan Singer, Marsden aveva legato il suo nome al crescente successo del genere cinecomic, quando ancora i Marvel Studios non esistevano, la Disney non aveva comprato la Marvel, e i personaggi erano in licenza alla fu-20th Century Fox. Per Marsden partecipare ad Avengers: Doomsday ha dato davvero la sensazione di un viaggio nel tempo.

Comincio a essere un po' vecchiarello per rimettermi il costume da supereroe! Ero eccitato, perché fai parte di qualcosa di enorme, ho passato vent'anni a sentire gente che mi chiedeva: "Ma quando torni? Quando torni? Ma torni?" Sono morto! Cioè, magari no. Se avessero aspettato un altro paio d'anni, avrei avuto difficoltà a entrare nel costume. È stato fantastico. Sul serio. È stato un po' come tornare a casa, in un ruolo che mi diede la notorietà. Fu il primo film "evento" al quale partecipassi, con un personaggio molto amato, un'icona dei fumetti. Tornare in quei panni adesso è molto speciale.
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
