James Marsden nella stagione 2 di Your Friends & Neighbors, la sitcom Martin genera uno spin-off e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, nuove aggiunte ai cast di Only Murders in the Building e Dexter: Resurrection e Netflix adatta Carrie Soto is Back con Serena Williams.

Lanciata da Apple TV+ la scorsa settimana, Your Friends & Neighbors, crime dramedy con il vincitore dell'Emmy Jon Hamm nei panni di un uomo caduto in disgrazia, ha aggiunto la star di Paradise James Marsden al cast della sua già ordinata seconda stagione.

La serie si concentra su Coop (Hamm), un gestore di fondi speculativi che di recente ha perso il lavoro e ha divorziato. Decide così di ricorrere a metodi criminali per mantenere il suo stile di vita in un elegante sobborgo e far sì che la sua famiglia goda ancora degli standard a cui si è abituata. Piccoli crimini che lo rinvigoriscono, finché non entra nella casa sbagliata al momento sbagliato, scoprendo che i segreti e gli affari nascosti dietro le belle facciate del suo quartiere possono essere più pericolosi di quanto avesse mai immaginato.

I dettagli del personaggio regolare affidato a Marsden non sono immediatamente disponibili, ma Apple TV+ ha scritto su X "Benvenuto nel quartiere, James", lasciando intendere che potrebbe trattarsi di un altro residente di Westmont Village.

Martin: BET+ ordina lo spin-off Varnell Hill

Un altro cult degli anni '90 tornerà in tv con una nuova interazione. BET+ ha annunciato l'ordine di Varnell Hill, spin-off della sitcom co-ideata e interpretata da Martin Lawrence Martin. Come si può intuire dal titolo, la nuova serie si concentrerà sul personaggio interpretato da Tommy Davidson in due episodi della seconda stagione, un comico stand-up diventato conduttore di un popolare talk show serale. Ambientato dietro le quinte di quello stesso show, lo spin-off si addentrerà nel caotico mondo della produzione, esplorando il percorso di Varnell per rimanere al passo coi tempi in un settore in continua evoluzione e le dinamiche tra i diversi professionisti coinvolti nella realizzazione. Varnell Hill è una creazione di Lawrence e dello showrunner di Martin Bentley Evans. Nel frattempo, per ora non è previsto ma neppure escluso un ritorno di Lawrence nei panni di Martin Payne.

Anche Beanie Feldstein in Only Murders in the Building 5

Beanie Feldstein (American Crime Story) ha firmato con Hulu per un misterioso ruolo ricorrente nella quinta stagione di Only Murders in the Building. L'attrice raggiunge le altre nuove aggiunte al cast annunciate precedentemente Renée Zellweger, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Logan Lerman e Jermaine Fowler.

Netflix adatta Carrie Soto is Back di Taylor Jenkins Reid con Serena Williams

Netflix ha unito le forze con l'ex tennista Serena Williams per lo sviluppo di una serie tv basata su Carrie Soto is Back, ultimo romanzo della scrittrice di successo Taylor Jenkins Reid ambientato nel mondo del tennis. Scritta da Amanda Kate Shuman (La Ruota del Tempo) e da lei prodotta a livello esecutivo con Williams, la potenziale serie segue la leggenda del tennis Carrie Soto, la cui determinazione a vincere a tutti i costi non l'ha resa popolare. Sei anni dopo il suo ritiro, Carrie, la migliore giocatrice che il mondo abbia mai visto, teme che il suo record mondiale possa esserle strappato da una determinata e sfacciata giocatrice di nome Nicki Chan. Così, a 37 anni, prende la sorprendente decisione di farsi allenare dal padre per un ultimo anno in campo, nel tentativo di recuperare il suo primato. A complicare ulteriormente le cose, il ritorno al suo fianco di Bowe Huntley, l'uomo con il quale ha avuto una storia d'amore altalenante.

Altre due aggiunte al cast di Dexter: Resurrection

Marc Menchaca (Ozark) e Reese Antoinette (Carl Hiaasen's Bad Monkey) interpreteranno un ruolo da guest star in Dexter: Resurrection, nuovo sequel del crime drama di successo Dexter, in arrivo su Paramount+ più avanti quest'anno. Interpreteranno rispettivamente Red, un personaggio non meglio precisato, e Joy, la figlia testarda di Blessing Kamara (Ntare Guma Mbaho Mwine), un autista di ride sharing che irradia ottimismo e un uomo devoto alla sua famiglia e alla comunità.