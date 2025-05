Avengers: Doomsday, Benicio del Toro sul possibile ritorno del Collezionista

News Cinema

Benicio del Toro ha interpretato in più occasioni il Collezionista nel MCU, ma tornerà in Avengers: Doomsday? Cosa ne pensa l'attore.

Sono tanti i personaggi già confermati in Avengers: Doomsday, seppur il loro destino sia ancora da svelare, ma tanti altri invece sono avvolti nel mistero. A detta di Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, il prossimo film corale sui Vendicatori potrebbe accogliere altri personaggi: ci sarà posto anche per il Collezionista di Benicio del Toro? Ad affrontare il potenziale ritorno è stato proprio l’attore in questione, già apparso tempo addietro nel Marvel Cinematic Universe in film come Thor: The Dark World, Guardiani della Galassia e Avengers: Infinity War.

Avengers: Doomsday coinvolgerà anche il Collezionista di Benicio del Toro?

Avendo già dato un contributo interessante nei precedenti film Marvel, Benicio del Toro ha commentato di recente il potenziale ritorno del suo Collezionista. Impegnato con il press tour del suo ultimo film La trama fenicia, l’attore ai microfoni di ComicBook ha condiviso un breve commento sul possibile ritorno nel MCU. Seppur dosando l’entusiasmo e le parole, ha spiegato: “Non so, davvero. È un po’ come essere chiamati per partecipare ad un torneo internazionale: ti fa piacere, ma prima devi ricevere l’invito. Finora non mi hanno chiamato per il secondo il tempo, quindi incrociamo le dita”.

L’ultima volta che il Collezionista è apparso nelle dinamiche Marvel ha dovuto vedersela con Thanos e il suo destino non è mai stato chiarito: cosa ne sia stato del Collezionista ancora oggi non è dato sapere ma, dopo quella breve parentesi, è stato proprio del Toro ad esprimersi sul suo destino nel MCU: “Penso che sia ancora vivo”, aveva raccontato tempo fa. Del resto per sconfiggere Dottor Destino servirà tutto l’aiuto possibile.