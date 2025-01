Avengers: Doomsday, Benedict Cumberbatch ritratta: Doctor Strange sarà nel film

News Cinema

Retromarcia per Benedict Cumberbatch: a quanto pare il suo Doctor Strange non mancherà in Avengers: Doomsday.

Benedict Cumberbatch fa un passo indietro e ritratta la sua presenza in Avengers: Doomsday. Soltanto pochi giorni fa, l’interprete di Doctor Strange aveva anticipato la sua assenza nel prossimo capitolo corale con protagonista Dottor Destino. Ai microfoni di Variety, aveva rivelato che il suo personaggio “non si allinea con questa parte della storia”, ma che sarebbe stato maggiormente coinvolto nel successivo Avengers: Secret Wars atteso al cinema nel 2027, dove avrebbe avuto un ruolo più centrale. Sono trascorsi pochissimi giorni da allora e Benedict Cumberbatch ha ritrattato quanto detto, confermando il suo coinvolgimento in Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday, Benedict Cumberbatch ritratta le sue dichiarazioni: “Ci sarò, ho capito male”

Anche Benedict Cumberbatch non ha voluto perdersi il ritorno di Robert Downey Jr. I tempi di Iron Man sono ormai giunti al termine, ma l’attore è stato reinserito nel Marvel Cinematic Universe per interpretare un nuovo villain in circolazione, per cui è assolutamente probabile che Doctor Strange si ritroverà ad affrontare la nuova minaccia, ponendo i due attori su fronti opposti. Se in un primo momento l’interprete di Strange ha anticipato che non avrebbe fatto parte del film, successivamente a Business Insider ha ritrattato le dichiarazioni, confermando la sua presenza: “Ho capito male. Ci sono anche io nel prossimo”, ha affermato per poi precisare: “Non credete mai a nulla di ciò che dico”.

Come riporta ComicBook, tempo fa era stato proprio Benedict Cumberbatch a confermare il suo coinvolgimento in quello che all’epoca era inteso come Avengers: The Kang Dynasty. Poi, nel 2023, i Marvel Studios hanno licenziato Jonathan Majors ponendo fine alla storyline di Kang il Conquistatore, messo ufficialmente da parte con la seconda stagione di Loki, nonostante gli spunti lanciati da Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Stando alle ultime dichiarazioni di Benedict Cumberbatch, finora Avengers: Doomsday può contare sul supporto del suo Strange; nel cast figurano anche il già menzionato Robert Downey Jr, Chris Evans (anche se non è chiaro chi interpreterà dopo quanto accaduto in Deadpool & Wolverine) e si vocifera che anche Hayley Atwell sia in trattative per il film per riportare la sua Peggy Carter sul grande schermo. Tra i vari personaggi che dovrebbero apparire nel prossimo film corale figurano Captain America di Anthony Mackie e Spider-Man di Tom Holland, così come il cast di The Fantastic Four: First Steps.