Avatar: nuovo trailer e nuovo poster per il ritorno al cinema in 4K

È il 22 settembre il giorno del ritorno sul grande schermo di Avatar in versione rimasterizzata in 4k.

Ci sono voluti anni attesa per noi, e di lavoro per James Cameron e il suo team, prima che Avatar 2: La via dell'acqua vedesse la luce. Il film è pronto e arriverà al cinema nelle sale il 14 dicembre 2022. Già nel 2010 il regista annunciò che sarebbero stati realizzati due sequel, nel frattempo raddoppiati. Queste le date di uscita previste per gli altri sequel :

Avatar 3 - 20 dicembre 2024

- 20 dicembre 2024 Avatar 4 - 18 dicembre 2026

- 18 dicembre 2026 Avatar 5 - 22 dicembre 2028