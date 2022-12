Avatar: La via dell'acqua, Venezia illuminata di blu per l'uscita del film, il video

News Cinema

Il 14 dicembre sarà in sala Avatar: La via dell'acqua, e Venezia si è illuminata di blu per festeggiare l'evento, in nome della sostenibilità ambientale che accomuna il messaggio di Cameron alla città lagunare.

Dopo un'attesa di oltre dieci anni, Avatar: La via dell'acqua sta per arrivare nei nostri cinema, a partire dal 14 dicembre: per celebrare e promuovere l'evento firmato James Cameron in modo originale, la Disney ha stretto una partnership con la città di Venezia, illuminandone alcuni canali di blu, a formare l'iconica "A" del titolo. C'è in Italia una "via dell'acqua" più evidente di Venezia?



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Venezia come Pandora: l'acqua dei canali colorata di blu - HD

Avatar 2 e Venezia, una collaborazione in nome della ecosostenibilità