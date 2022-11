Avatar - La via dell'acqua: ecco il final trailer ufficiale del film di James Cameron

News Cinema

A tre settimane dall'uscita del nuovo attesissimo film di James Cameron nei cinema italiani, il 14 dicembre, Avatar 2 - La via dell'acqua si mostra in uno spettacolare final trailer ufficiale.

Dopo 13 anni di attesa, pazientare per altre tre settimane sembrerà un gioco da ragazzi. Tre settimane, è quanto manca infatti all'uscita nei cinema italiani, il 14 dicembre prossimo, del nuovo atteso capitolo di Avatar, il primo dei sequel previsti di uno dei film di maggior successo commerciale della storia del cinema, nonché vincitore di tre Premi Oscar.

Per accompagnare il nostro ritorno su Pandora, vi mostriamo oggi il nuovo trailer ufficiale, quello finale, di Avatar - La via dell'acqua:



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale del Film - HD

Avatar 2- La Via dell'Acqua: la trama ufficiale e il cast del film

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.



Diretto da James Cameron, il film vede protagonisti Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet.