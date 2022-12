Avatar: La via dell'acqua e la paura per la lunga durata, le confessioni di James Cameron

News Cinema

James Cameron ha raccontato a Entertainment Weekly le tensioni con la Disney per la durata di Avatar: La via dell'acqua. Tre ore e quindici minuti per una scommessa... a quanto sembra vinta.

Avatar: La via dell'acqua è uscito e sembra riscuotere solidi consensi dal pubblico: come saprete in ogni caso, abbiate visto o meno Avatar 2, nuova sfida dello scatenato James Cameron, il film dura tre ore e quindici minuti. Può sembrare una decisione presa a cuor leggero, visto che il capitolo precedente era anche piuttosto lungo e Jim viene da Titanic, però non sono prese di posizione facili da far accettare alle major. James ha raccontato a Entertainment Weekly come sia andata. Leggi anche I Na'vi di Avatar 2: avete riconosciuto tutti gli attori dietro ai personaggi?

Avatar: La via dell'acqua, James Cameron e la sfida della lunga durata

Con tre ore e quindici minuti titoli compresi, Avatar: La via dell'acqua è il più lungo film mai realizzato da James Cameron, superando di poco Titanic e di mezz'ora circa il primo Avatar. Come il regista ha raccontato a Entertainment Weekly, non ha mai avuto dubbio sul tipo di respiro che il racconto avrebbe avuto e sulla durata complessiva che il lungometraggio avrebbe raggiunto, il problema semmai era farlo accettare agli studios. Si parla al plurale, perché il progetto di Avatar 2 e Avatar 3 è partito presso la fu-20th Century Fox prima dell'acquisizione Disney, ma in corso d'opera Cameron si è trovato a rispondere alla seconda.

Penso che ci fosse molta tensione sulla lunghezza. E per il fatto che è una narrazione lineare complicata, e questo è lo scenario peggiore quando provi a fare tagli, hai una sola storia complessa che copre più personaggi, e c'è l'effetto domino: deve succedere questo per far succedere quest'altro. Non è come quando segui più storie parallele, lì puoi levare molte cose... La cosa più dura quando cerchi di accorciare un film è tenere le cose che non mandano avanti la trama, che sono bellissime, spaventose o ricche di suspense, ma fini a se stesse. Levavo delle cose, e se sentivo che il ritmo si sfasava, le rimettevamo.