Avatar: La via dell'acqua battuto al boxoffice giapponese da un anime!

News Cinema

Il Giappone si differenzia dagli altri mercati in giro per il mondo: Avatar - La via dell'acqua non è riuscito a raggiungere la vetta del boxoffice, superato da un anime. Un anime assai popolare...

Avatar: La via dell'acqua non sta com'era prevedibile avendo problemi al boxoffice mondiale (in Italia sfioriamo già i 12 milioni di euro), ma in Giappone è successo qualcosa di curioso: Avatar 2 non è riuscito a debuttare in vetta, perché superato da qualcosa che al pubblico nipponico evidentemente interessava molto di più. È un anime ed è basato su un marchio amatissimo da quasi trent'anni da quelle parti. Stiamo parlando di...



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Slam Dunk umilia Avatar 2 al botteghino giapponese

The First Slam Dunk è il primo lungometraggio anime in CGI dedicato al mondo creato dal mangaka Takehiko Inoue: questo mondo mancava dagli schermi giapponesi dal 1995, quando uscì l'ultimo film animato generato commercialmente dal periodo di massima popolarità di Slam Dunk. Di fatto però è rimasto forte nei decenni l'amore dei Giapponesi per le vicende di Hanamichi Sakuragi, il poco di buono che si unisce a una squadra di basket solo per far colpo su una ragazza, per poi scoprire di essere bravissimo. Il manga sportivo nacque nel 1990, la serie andò in onda dal 1993 al 1996, esordendo in Italia nel 2000. Insomma, James Cameron e il suo Avatar: La via dell'acqua hanno potuto poco contro la rimpatriata del Giappone con questa robusta dose di basket anime, per giunta scritta e diretta dallo stesso Inoue e realizzata dalla mitica Toei Animation, con un cel-shading che richiama la tecnica a mano libera.

Avatar 2 infatti, nonostante un'uscita su 1.466 schermi, ha portato a casa "solo" 3.900.000 dollari, perché The First Slam Dunk, nonostante sia uscito il 3 dicembre (!), l'ha superato comunque... e finora ha totalizzato 22 milioni di dollari al boxoffice giapponese! Non è la prima volta che il Giappone mostra una grande resilienza quando si parla di crisi del cinema: i numeri mostruosi di Demon Slayer - Il treno Mugen, quando la pandemia era assai più aggressiva di adesso, stanno lì a dimostrarlo.

Avatar: La via dell'acqua si consola comunque con cifre mondiali che al momento veleggiano sui 500 milioni di dollari. Brucia sicuramente però la sconfitta, ricordando che il primo Avatar partì nel 2009 in Giappone con 6.900.000 dollari, concludendo la sua corsa con 170 milioni, che con questi chiari di luna sembrano difficili. Leggi anche Demon Slayer Mugen Train è il film più visto di sempre in Giappone, battuto Hayao Miyazaki