Avatar, James Cameron pronto a un'espansione animata stile Animatrix

Mentre attendiamo Avatar: Fuoco e Cenere a dicembre, James Cameron ha parlato con Empire di un progetto d'espansione del mondo dei Na'vi, in forma animata: serie o film?

Stiamo ancora metabolizzando il trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, cioè l'Avatar 3 al cinema dal 17 dicembre, che James Cameron già proietta l'universo dei Na'vi oltre i progettati cinque lungometraggi: chiacchierando con Empire, l'autore americano ha infatti ragionato su un'espansione del suggestivo mondo sci-fi in direzione animata, anche se al momento lui stesso e il suo team non sanno ancora se sceglieranno il formato della serie antologica (leggasi per Disney+) o lungometraggi di animazione. Ecco come si è espresso James. Leggi anche Avatar: Fuoco e Cenere, come la morte di Neteyam influenzerà la trama secondo il cast

James Cameron e l'espansione animata di Avatar: "Storie che non vi aspettereste in quel mondo"

James Cameron è ormai legato al mondo di Avatar come George Lucas è stato legato quello di Star Wars. Se ci fossero ancora dubbi dopo un impegno ormai ventennale, oltre agli Avatar 4 e Avatar 5 che seguiranno Avatar: Fuoco e Cenere a dicembre, il regista e cosceneggiatore è al lavoro col suo team per esplorare nuovi racconti nell'universo dei Na'vi, in forma di animazione. Supponiamo si parli di animazione 2D, perché la stragrande maggioranza delle scene dei film della saga di Avatar sono in effetti animati, seppur in CGI fotorealistica, pensata per sembrare vera. James articola il concetto, premettendo però che i piani su questo allargamento del franchise non sono ancora del tutto definiti.

Voglio creare un'antologia animata che si svolga essenzialmente in quel mondo, ma con storie che non ti aspetteresti in quel mondo. Ci potrebbe essere pure un film animato lì in mezzo, non so se per il cinema o per lo streaming. [...] Un buon esempio era Animatrix, dove hanno esercitato la fantasia all'interno del mondo di Matrix. Sono un grande esempio di come possiamo aggiungere altri livelli e dettagli elaborati al mondo di Avatar. [...] Potremmo fornire trascorsi dei personaggi e altra roba secondaria che non è trattata direttamente dai film. Chi è sceso per primo su Pandora? La prima spedizione. Potremmo andare dove vi pare. [...] Non ci abbiamo fatto ancora molto. Stiamo ancora raccogliendo storie e cose così. Devo trovare gli autori e gli animatori che vogliano farlo. [Siamo certi che non avrà problemi, ndr]