Avatar, James Cameron ha voluto evitare "l'effetto Stranger Things"

Il regista ha spiegato di aver girato i sequel di Avatar contemporaneamente per evitare che i suoi attori crescessero troppo in fretta come accaduto in Stranger Things.

James Cameron ha voluto realizzare contemporaneamente la maggior parte del lavoro con i sequel di Avatar. Oltre a La via dell’acqua arrivato da qualche giorno al cinema, il regista ha cercato di cogliere il vantaggio e giocare d’anticipo, realizzando anche altre riprese per i prossimi film. E il motivo è ben preciso. A detta di James Cameron, il suo desiderio era evitare l’effetto Stranger Things. Per questo, durante le riprese di La via dell’acqua, ha girato anche scene del terzo e quarto film.



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

James Cameron: che cos’è l’effetto Stranger Things

Ma cosa intende esattamente James Cameron con “effetto Stranger Things”? Il regista si riferisce alla crescita dei giovani protagonisti della serie TV, divenuta fin troppo lampante nel corso delle stagioni per essere ancora credibile. Il suo timore era quindi che anche i suoi giovani attori introdotti in Avatar: La via dell’acqua crescessero troppo in fretta, rendendo la narrazione poco credibile. Con effetto Stranger Things, quindi, James Cameron si riallaccia allo scatto di crescita dei giovani attori coinvolti in progetti pluriennali. Nel suo caso specifico, si riferisce a Trinity Jo-Li Bliss, scelta all’età di 7 anni per il ruolo di Tuk nel sequel anche se adesso ne ha 13. Jack Champion ha 18 anni oggi, ma quando è stato scelto per il ruolo ne aveva soltanto 12 e cresceva a vista d’occhio a detta del regista. Per questo motivo, Cameron ha scelto di girare secondo e terzo film, così come il primo atto del quarto, in un’unica produzione. Ai microfoni di EW, ha dichiarato:

Altrimenti ottieni quell’effetto Stranger Things (io adoro la serie) in cui dovrebbero essere ancora al liceo anche se sembrano 27enni.

Questo passaggio riguarda naturalmente soltanto il giovane cast. Zoe Saldana e Sam Worthington interpretano i protagonisti, Neytiri e Jake Sully, e nel sequel si presentano come genitori di quattro figli. Girare più film contemporaneamente è stata un’impresa meritevole, a detta di Zoe Saldana:

Abbiamo letto copioni, discusso ampiamente, definito i ritmi che distinguevano il 2 dal 3. Per quanto mi riguarda non l’ho mai percepito scomodo, ma forse dipende dalla quantità di tempo che abbiamo impiegato per prepararci a tutto questo. James Cameron ti coinvolge nell’intero processo e ti ascolta. Ogni esigenza che hai, presta grande attenzione a quel dettaglio e cerca al meglio delle sue capacità di accogliere e incorporare il tuo contributo.