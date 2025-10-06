Avatar: Fuoco e Cenere chiuderà la storia dei Sully e la "trilogia", parola di James Cameron

News Cinema

James Cameron, ospite del podcast CrewCall, ha spiegato che Avatar: Fuoco e Cenere, al cinema dal 17 dicembre, chiuderà la storia della famiglia Sully, nonché una prima trilogia. Ma quindi cosa accadrà in Avatar 4 e Avatar 5...?

La saga di Avatar non è certo nota per essersi dipanata in tempi brevi: il primo film risale al 2009, il secondo è arrivato solo nel 2022, mentre James Cameron porta in sala il terzo Avatar: Fuoco e Cenere solo adesso, al cinema dal 17 dicembre. È normale che, con Avatar 4 e Avatar 5 previsti fino al 2031, qualcuno voglia conoscere i piani generali, prima di invecchiare troppo nell'attesa che le vicende trovino una conclusione. Stando a Cameron, chi si preoccupa può stare tranquillo: ospite del podcast CrewCall, ha confermato che col terzo film calerà il sipario almeno su una linea narrativa. Leggi anche James Cameron dirigerà Avatar 4 e Avatar 5? "Sto ancora bene, se ce la faccio perché non dovrei?"

James Cameron promette che Avatar 3 "chiuderà l'arco narrativo dei Sully"

Di certo Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron chiuderà le vicende di Jake Sully (Sam Worthington) e della famiglia "mista" che ha avviato con la na'vi Neytiri (Zoe Saldana). Il lungometraggio 20th Century Studios / Disney che sarà in sala dal 17 dicembre infatti concluderà un tragitto emotivo iniziato sedici anni or sono, questo è poco ma sicuro. Ciò lascia però aperto un interrogativo su personaggi e storie di Avatar 4 (2029) e Avatar 5 (2031). Per saperne di più è ancora presto, però l'infaticabile (e non è un modo di dire) James Cameron ci spiega:

Il secondo e il terzo erano in origine un film unico. Abbiamo provato a infilare tutto in un solo film, non funzionava mai. Quindi l'ho scorporato in due film diversi. Sono di fatto un arco narrativo completo. La fine del terzo ci porta alla fine dell'arco narrativo della famiglia Sully. Nel quarto e nel quinto comincia un nuovo arco narrativo. [...] L'unica cosa che posso promettere è che in questo film avrete davvero la sensazione di aver raggiunto un apice. Non ci sarà un cliffhanger, lasciandovi con un moncherino di film. Non è Han Solo nella carbonite, mi spiego? E vi tocca risintonizzarvi. Se farò il quarto e il quinto, partirà una storia epica nuova.