Avatar 3, James Cameron affronta i rumors sulla durata di 9 ore: "Ti immagini?"

Avatar 3 durerà 9 ore? Considerati i rumors sempre più insistenti, James Cameron ha affrontato di petto la questione spiegando che tutto è nato a causa di un fraintendimento.

James Cameron affronta una volta per tutte la voce di corridoio che avrebbe suggerito un montaggio della durata di 9 ore per Avatar 3. Il terzo capitolo dedicato ai Na’vi è fortemente atteso dal pubblico curioso di scoprire cosa accadrà a Jake e alla sua famiglia dopo gli eventi in Avatar: La via dell’acqua. Considerata la grande attesa tra primo e secondo film, James Cameron ha già reso nota la tabella di marcia, avendo in programma almeno altri tre film e non escludendo la realizzazione di un sesto e settimo ma con passaggio di testimone (perché, a sua detta, il tempo scorre per tutti). In ogni caso cos’è questa storia di un montaggio di nove ore per Avatar 3? James Cameron ha finalmente affrontato i rumors.

Avatar 3, il montaggio dura 9 ore? James Cameron smentisce: “Ti immagini?”

Poco dopo l’uscita di Avatar: La via dell’acqua è emersa questa voce di corridoio secondo cui il terzo capitolo avrebbe puntato ad un montaggio di nove ore. Un’altra voce ancora sosteneva che il film avrebbe potuto scegliere Disney+ per la distribuzione di una versione estesa. Con l’avvicinarsi della data d’uscita al cinema, James Cameron di recente ha affrontato le insistenti voci di corridoio che circolano sul web e, ai microfoni di Temple of Geek, ha spiegato che no, non esiste un montaggio di nove ore, non è mai esistito né tantomeno è stato pianificato. A detta di Cameron, i rumors sono nati per via di un fraintendimento delle sue parole:

Già che ci siamo, posso soltanto chiarire una voce che sta girando da tempo? Non esiste una versione preliminare di nove ore! In quel caso… se mai mi venisse in mente di fare una versione di nove ore, mi punterei un fucile in gola. Quello che intendevo dire è che abbiamo nove ore di materiale, ma intendendo per Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5. Sono tre ore rispettive per ciascun film. In qualche modo è diventato invece nove ore di film. Ti immagini? Mi ucciderebbe (indica il produttore Jon Landau).