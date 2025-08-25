Avatar 3: Fuoco e Cenere, svelato il ritorno di un villain in cerca di vendetta

News Cinema

Il terzo capitolo di Avatar Fuoco e Cenere non rinuncerà ad un'altra missione di vendetta: quella di Mick Scoresby, privato del suo braccio da Payakan.

Diretto da James Cameron, il terzo capitolo di Avatar coinvolgerà un altro villain la cui missione di vendetta è imminente. Fuoco e Cenere introdurrà nuovi clan Na’vi su Pandora e trascinerà la famiglia Sully in una nuova battaglia accesa. Secondo quanto mostrato dall’ultimo trailer, diversi saranno i nuovi personaggi in arrivo nel prossimo capitolo, così come alcune facce già note. Oltre a Quaritch, che ha dato del filo da torcere alla famiglia Sully nei precedenti film, anche un’altra figura del passato del franchise è pronta a fare il suo ritorno.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/avatar-fuoco-e-cenere/58180/video/?vid=47644" title="Avatar: Fuoco e Cenere: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film Avatar 3 di James Cameron - HD">Avatar: Fuoco e Cenere: Il Primo Trailer Ufficiale Italiano del Film Avatar 3 di James Cameron - HD</a>

Avatar: Fuoco e Cenere, Brendan Cowell anticipa il ritorno del suo villain e della sua missione di vendetta contro i Sully

Nel terzo capitolo di Avatar intitolato Fuoco e Cenere, non solo il Quaritch formato Na’vi di Stephen Lang tornerà in azione dando del filo da torcere ai protagonisti, ma anche un altro villain s’intrometterà aggiungendo un carico interessante. Mick Scoresby è assetato di vendetta dopo aver perso un braccio a causa di Payakan nel precedente Avatar: La via dell’acqua, per cui farà ritorno in Fuoco e Cenere per riscattarsi. Come mostrato nella nuova immagine di Empire, Scoresby indossa una nuova protesi ad alta tecnologia che ha sostituito il braccio. L’attore che lo interpreta, Brendan Cowell, ha anticipato che il suo personaggio nutre forte rancore per quanto accaduto e per i danni riportati e questa volta il suo obiettivo è chiaro e cristallino: eliminare Payakan una volta per tutte. L’amico acquatico di Lo’ak è diventato un membro prezioso della famiglia Sully, per cui eliminarlo significherà vedersela con tutti loro. Come riporta Empire, Cowell ha rivelato:

Ciò di cui io e Jim [Cameron, il regista] abbiamo parlato per Scoresby in questo film è come è arrivato nei panni di questo cowboy del mare con il vento tra i capelli, nell'ultimo film, in cerca di soldi e di risate. Questa volta non è qui per il vento, i capelli, le risate o i soldi. Ha perso il suo ultimo combattimento, sa che c'è un odio generazionale, ancestrale nei suoi confronti, e quindi questa volta è personale. È distruttivo. E per quanto riguarda ciò che vuole fare, probabilmente è anche un po' più violento. Ci siamo passati tutti, vero? Un braccio giù, qualche Tulkun incazzato su! Ma non sottovalutate che Scoresby potrebbe sfruttare la sua sconfitta e trasformarla in un superpotere.

Non solo quindi Quaritch farà il suo ritorno, ma anche il Popolo della Cenere è pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla famiglia Sully, rivoltandosi contro la propria specie come dimostra il primo trailer. La missione di vendetta di Scoresby punterà a Payakan e di conseguenza Lo’ak, Jake e Neytiri potrebbero finire nel suo mirino.



