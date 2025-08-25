TGCom24
Home | Cinema | News | Avatar 3: Fuoco e Cenere, svelato il ritorno di un villain in cerca di vendetta
Schede di riferimento
Avatar: Fuoco e Cenere
Anno: 2025
Avatar: Fuoco e Cenere
News Cinema

Avatar 3: Fuoco e Cenere, svelato il ritorno di un villain in cerca di vendetta

Cristina Migliaccio

Il terzo capitolo di Avatar Fuoco e Cenere non rinuncerà ad un'altra missione di vendetta: quella di Mick Scoresby, privato del suo braccio da Payakan.

Avatar 3: Fuoco e Cenere, svelato il ritorno di un villain in cerca di vendetta

Diretto da James Cameron, il terzo capitolo di Avatar coinvolgerà un altro villain la cui missione di vendetta è imminente. Fuoco e Cenere introdurrà nuovi clan Na’vi su Pandora e trascinerà la famiglia Sully in una nuova battaglia accesa. Secondo quanto mostrato dall’ultimo trailer, diversi saranno i nuovi personaggi in arrivo nel prossimo capitolo, così come alcune facce già note. Oltre a Quaritch, che ha dato del filo da torcere alla famiglia Sully nei precedenti film, anche un’altra figura del passato del franchise è pronta a fare il suo ritorno.

Avatar: Fuoco e Cenere, Brendan Cowell anticipa il ritorno del suo villain e della sua missione di vendetta contro i Sully

Nel terzo capitolo di Avatar intitolato Fuoco e Cenere, non solo il Quaritch formato Na’vi di Stephen Lang tornerà in azione dando del filo da torcere ai protagonisti, ma anche un altro villain s’intrometterà aggiungendo un carico interessante. Mick Scoresby è assetato di vendetta dopo aver perso un braccio a causa di Payakan nel precedente Avatar: La via dell’acqua, per cui farà ritorno in Fuoco e Cenere per riscattarsi. Come mostrato nella nuova immagine di Empire, Scoresby indossa una nuova protesi ad alta tecnologia che ha sostituito il braccio. L’attore che lo interpreta, Brendan Cowell, ha anticipato che il suo personaggio nutre forte rancore per quanto accaduto e per i danni riportati e questa volta il suo obiettivo è chiaro e cristallino: eliminare Payakan una volta per tutte. L’amico acquatico di Lo’ak è diventato un membro prezioso della famiglia Sully, per cui eliminarlo significherà vedersela con tutti loro. Come riporta Empire, Cowell ha rivelato:

Ciò di cui io e Jim [Cameron, il regista] abbiamo parlato per Scoresby in questo film è come è arrivato nei panni di questo cowboy del mare con il vento tra i capelli, nell'ultimo film, in cerca di soldi e di risate. Questa volta non è qui per il vento, i capelli, le risate o i soldi. Ha perso il suo ultimo combattimento, sa che c'è un odio generazionale, ancestrale nei suoi confronti, e quindi questa volta è personale. È distruttivo. E per quanto riguarda ciò che vuole fare, probabilmente è anche un po' più violento. Ci siamo passati tutti, vero? Un braccio giù, qualche Tulkun incazzato su! Ma non sottovalutate che Scoresby potrebbe sfruttare la sua sconfitta e trasformarla in un superpotere.

Non solo quindi Quaritch farà il suo ritorno, ma anche il Popolo della Cenere è pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla famiglia Sully, rivoltandosi contro la propria specie come dimostra il primo trailer. La missione di vendetta di Scoresby punterà a Payakan e di conseguenza Lo’ak, Jake e Neytiri potrebbero finire nel suo mirino.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Avatar: Fuoco e Cenere
Anno: 2025
Avatar: Fuoco e Cenere
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
James Bond 007, Austin Butler si chiama fuori dalla corsa come Glen Powell: "Sacrilegio!"
news Cinema James Bond 007, Austin Butler si chiama fuori dalla corsa come Glen Powell: "Sacrilegio!"
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 25 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 25 Agosto, in prima serata
Coming Soon Service all'82ª Mostra del Cinema di Venezia: Villa il Nidiolo è pronta ad accogliere delegazioni e accreditati
news Cinema Coming Soon Service all'82ª Mostra del Cinema di Venezia: Villa il Nidiolo è pronta ad accogliere delegazioni e accreditati
Troppo Cattivi 2 riapre il boxoffice italiano del weekend, subito in vetta
news Cinema Troppo Cattivi 2 riapre il boxoffice italiano del weekend, subito in vetta
Filming Italy Venice Award 2025: a Ferzan Ozpetek e Alicia Silverstone si aggiungono Micaela Ramazzotti e Fabrizio Gifuni
news Cinema Filming Italy Venice Award 2025: a Ferzan Ozpetek e Alicia Silverstone si aggiungono Micaela Ramazzotti e Fabrizio Gifuni
I migliori film in streaming diretti da Tim Burton, che oggi compie 67 anni
news Cinema I migliori film in streaming diretti da Tim Burton, che oggi compie 67 anni
Non sapete cosa guardare stasera? Ecco 3 film gratis su RaiPlay da non perdere
news Cinema Non sapete cosa guardare stasera? Ecco 3 film gratis su RaiPlay da non perdere
Is This Thing On?: il terzo film da regista di Bradley Cooper, con protagonisti Laura Dern e Will Arnett, esce a fine anno
news Cinema Is This Thing On?: il terzo film da regista di Bradley Cooper, con protagonisti Laura Dern e Will Arnett, esce a fine anno
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Poveri ma ricchi
Vajont
Carosello Carosone
I Molti Santi del New Jersey
Non mi scaricare
La banda del gobbo
Elvis
Lupin III vs. Detective Conan - Il film
L'ultimo lupo
Watchmen
A Hard Day
L'Isola del Vero Amore
Film stasera in TV