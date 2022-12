Avatar 2 - La Via dell'Acqua al Box Office: ecco le nuove previsioni per gli incassi nel weekend

News Cinema

I nuovi dati che arrivano sugli incassi di Avatar 2, sia quelli americani sia quelli mondiali, permettono di fare una previsione più accurata sulla cifra totale che dovrebbe raggiungere il nuovo film di James Cameron entro la fine di questo weekend.

Una cosa è sicura, gli incassi mondiali che registrerà entro la fine del weekend Avatar 2, garantiranno da subito al nuovo film di James Cameron un posto nella top 10 dei maggiori successi al boxoffice del 2022. Una classifica che vede al momento al primo posto Top Gun Maverick con 1.488.732.821 dollari e al decimo Animali Fantastici: Il Segreto di Silente con 405.161.334

Ma quali sono le nuove previsioni d'incasso globale per Avatar - La Via dell'Acqua?

Le prime stime, effettuate qualche giorno fa, pronosticavano un incasso mondiale entro il primo weekend tra i 450 milioni e i 500 milioni di dollari.

Alla luce degli ultimi dati che arrivano dal mercato americano e dal resto del mondo, sembra che le cifre indicate qui sopra vadano leggermente abbassate.

La stima al ribasso sembra dovuta principalmente al mercato americano e a quello cinese (di cui vi raccontavamo in un ostro articolo di ieri).

Secondo Deadline, l'esordio al box office di Avatar 2 in Nord America si dovrebbe attestare sui 150 milioni di dollari, che si aggiungerebbero ai 280 milioni previsti nel resto del mondo, per un totale di 430 milioni, comunque al di spora del budget del film, di cui non è mai stata rivelata ufficialmente l'entità, che dovrebbe comunque aggirarsi intorno ai 350 milioni di dollari.

Avatar 2: come sta andando gli incassi in Italia?

Secondo i dati ufficiali Cinetel, aggiornati a questa mattina, Avatar - La Via dell'Acqua, uscito nei nostri cinema mercoledì 14 dicembre, ha già raccolto al box office italiano 6.499.828 euro, equivalenti a 746.827 spettatori. Ricordiamo che il film ha esordito al nostro botteghino con circa 1,5 milioni di euro, incassando un altro milione nella giornata di giovedì a cui vanno aggiunti altri 1,6 milioni di venerdì e 2.298.254 sabato.

Se i dati di ieri dovessero corrispondere più o meno a quelli di oggi, nonostante la finale della Coppa del Mondo di Calcio Francia - Argentina in programma questo pomeriggio, l'incasso totale del film nel notsro paese alla fine del weekend dovrebbe essere di circa 9 milioni di euro, permettendo al film di Cameron di piazzarsi da subito al secondo posto come miglior incasso stagionale, dietro Minions 2 (14.772.006 euro) e prima di Black Panther - Wakanda Forever (8.402.171 euro).



Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano