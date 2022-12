Avatar 2: La Via verso il record passa dalla Cina... ma c'è un'incognita sugli incassi

News Cinema

Come previsto, Avatar - La Via dell'Acqua sta registrando grandi risultati al box office in tutto il mondo, grazie anche al mercato cinese, fondamentale per gli incassi globali del film.

James Cameron sperava nel successo al boxoffice di Avatar - La Via dell'Acqua, secondo attesissimo capitolo della sua saga, soprattutto per assicurare la realizzazione dei prossimi tre sequel, previsti tra il 2024 e il 2028. Al momento sembra che i numeri lo stiano confortando. Prima di passare all'oggetto principale di questo articolo, ovvero l'importanza fondamentale del mercato cinese sui risultati finali del film, ben spiegata su The Hollywood Reporter, facciamo una veloce panoramica sugli incassi di Avatar 2 in Italia e nel resto del mondo.



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Avatar 2 al box office italiano e nel resto del mondo : come sta andando il film di James Cameron?

Uscito nei cinema del nostro paese mercoledì 14 dicembre, e attualmente programmato su oltre 1500 schermi, La Via dell'Acqua ha esordito al nostro botteghino con circa 1,5 milioni di euro, incassando un altro milione nella giornata di giovedì a cui si sono aggiunti altri 1,6 milioni nella sola giornata di ieri, per un totale di poco più di 4 milioni di euro. Con l'arrivo del sabato e della domenica, possiamo facilmente prevedere che questi numeri aumenteranno e non di poco, con la possibilità che alla fine del weekend il film possa sfiorare i 10 milioni.

In Francia, nonostante il film sia uscito il giorno della semifinale del Mondiale di Calcio (Francia-Marocco), Avatar 2 ha registrato un incasso di quasi 3 milioni di euro, secondo miglior risultato tra i 15 paesi dove il film di Cameron ha debuttato, dopo la Corea del Sud con 3,3 milioni e prima della Germania con 2,5 milioni di euro.

Guardando ai box office degli altri principali mercati mondiali troviamo i 3,7 milioni di dollari incassati nei primi due giorni in Messico, i 3,2 milioni del Brasile e dell'Australia nello stesso periodo.

Insomma, il film sta andando davvero bene, tanto che alla fine della giornata di venerdì ha già abbondantemente superato i 50 milioni di dollari sui principali mercati mondiali, escludendo il Nord America, dove le previsioni indicano una possibile primo weekend da oltre 150 milioni di dollari, e la Cina. Già, la Cina.

Avatar 2: quali sono le (importantissime) stime per il box office cinese?

Come dicevamo, la via per il record al box office mondiale di Avatar 2 passa per la Cina. Il successo del film di Cameron in quel paese da quasi 1,5 miliardi di abitanti è fondamentale per le sorti di questo film e dei suoi sequel.

Come sta andando le cose? Dai primi risultati, si direbbe ottimamente. A poche ore dalla sua uscita nei cinema cinesi, venerdì pomeriggio, Avatar - La Via dell'Acqua ha già incassato 15, 2 milioni di dollari. Dei numeri che fanno prevedere alla società di consulenza Artisan Gateway, un incasso totale alla fine del weekend, sul solo mercato cinese, compreso tra i 119 e i 128 milioni di dollari. Per quanto riguarda il box office totale cinese di Avatar 2, Maaoyan, applicazione per l'acquisto di biglietti molto popolare in quel paese, prevede una cifra intorno ai 360 milioni di dollari. Se questa cifra dovesse essere confermata, il film di James Cameron diventerebbe il terzo miglior incasso per un film straniero in Cina, dietro a Avengers : Endgame (609 500 000 di dollari) e Fast and Furious 8 (383 000 000 di dollari).

Avatar 2: l'incognita sugli incassi del film in Cina

L'incognita sugli incassi di questo weekend al box office cinese, non riguarda solo Avatar 2 ma coinvolge l'intero mercato cinematografico. Sempre Artisan Gateway, prevede un incasso totale di tutti i film tra i 315 et 415 milioni di dollari, una forchetta ampissima di 100 milioni. L'incertezza è dovuta al solito fattore che ha condizionato la nostra vita sotto tutti gli aspetti in questi ultimi 3 anni: il Covid. Come sappiamo, le restrizioni imposte ai governi nel resto del mondo son quasi inesistenti, ma non è così in Cina. La politica di Pechino è quella del "Covid zero" e in molte delle più grandi città le limitazioni sono ancora piuttosto pesanti. Eventuali chiusure di sale cinematografiche e il comportamento stesso degli spettatori, potrebbero avere un'influenza notevole sui risultati finali.